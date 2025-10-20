search
Champions League: Καταγγελία της Ατλέτικο στην UEFA για το «κρύο ντους» στο Emirates

atletico emirates

Σε επίσημη καταγγελία στην UEFA προχώρησε η Ατλέτικο Μαδρίτης γιατί οι ποδοσφαιριστές της δεν μπόρεσαν να κάνουν μπάνιο με ζεστό νερό μετά το τέλος της προπόνησής τους στο «Εmirates Stadium» στο Λονδίνο.

Οι ροχιμπλάνκος που αντιμετωπίζουν την Τρίτη το βράδυ την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League προπονήθηκαν σήμερα στο γήπεδο των «κανονιέρηδων» και μάλιστα υπο καταρρακτώδη βροχή.

Στο τέλος της προπόνησης βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει ζεστό νερό στα αποδυτήρια για να κάνουν ντους και έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η αποστολή, για να κάνουν ένα ζεστό μπάνιο.

Σύμφωνα με τη Marca οι παίκτες του Σιμενόνε δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως ένα σύγχρονο γήπεδο όπως το Emirates , και σε ένα τουρνουά όπως το Champions League, δεν διέθετε μια τόσο βασική παροχή. Κι όμως, φτάνοντας στο γήπεδο λίγο μετά τις 5:30 μ.μ. (τοπική ώρα), προειδοποίησαν το αγγλικό προσωπικό ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό. Κάτι που τελικά δεν διορθώθηκε.

