950 φορές… Κριστιάνο Ρονάλντο! Συνεχίζει ακάθεκτος για το απόλυτο milestone

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χθες (25/10) ένα γκολ στη νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ Χαζέμ στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και πλέον χρειάζεται 50 τέρματα για να φθάσει το συμβολικό ορόσημο των 1.000 (!) γκολ στην καριέρα του.

Ο 40χρονος Πορτογάλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 88ο λεπτό, φθάνοντας τα 950 τέρματα στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του.

Από την έναρξη της σεζόν στη Saudi Pro, ο CR7 έχει σκοράρει έξι φορές σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ εξακολουθεί να σκοράρει τακτικά για την ομάδα του, είναι εξίσου αποτελεσματικός και για την εθνική Πορτογαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο σκόραρε δις στην ισοπαλία 2-2 με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 41 τέρματα.

Με εξαίρεση την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με τα «χρώματα» της οποίας έχει λίγες συμμετοχές, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ για κάθε μία από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνισθεί.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Formula 1: Η εμφατική pole του Norris στο Μεξικό και η καταστροφή του Piastri

Κηφισιά-Παναιτωλικός 1-1: Ισοπαλία σε ματς με δραματικό φινάλε