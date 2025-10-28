Climate Central: Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο ρεκόρ στους Μαραθώνιους

Η κλιματική αλλαγή περιορίζει το περιθώριο για επιδόσεις ρεκόρστους κορυφαίους Mαραθώνιους του κόσμου, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε ενόψει του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης την Κυριακή (2/11).



Κορυφαίοι αθλητές εκφράζουν την ανησυχία τους, λέγοντας ότι οι αυξανόμενες θερμοκρασίες αναδιαμορφώνουν το άθλημα, με ορισμένους Μαραθώνιους πόλης να επηρεάζονται περισσότερο από άλλους. Ο Μαραθώνιος του Βερολίνου τον περασμένο μήνα διεξήχθη σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 75 βαθμών Φαρενάιτ (23,8 βαθμοί Κελσίου).

Μια έκθεση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Climate Central με έδρα τις ΗΠΑ διαπιστώνει ότι το 86% των 221 παγκόσμιων Μαραθωνίων που αναλύθηκαν στις ημερομηνίες τους το 2025 αναμένεται να δουν μείωση στις πιθανότητες βέλτιστων συνθηκών τρεξίματος έως το 2045, συμπεριλαμβανομένων και των επτά μεγάλων Μαραθωνίων Abbott World Marathon.

Η Μχάιρι Μακλέναν, η ταχύτερη Βρετανίδα δρομέας που τερμάτισε στον Μαραθώνιο του Λονδίνου το 2024, δήλωσε ότι τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν μια αυξανόμενη πρόκληση για τους δρομείς υψηλού επιπέδου:

«Σε επίπεδο ελίτ, οι συνθήκες καθορίζουν ή καταστρέφουν μια απόδοση», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Προπονούμαστε μέρα με τη μέρα εδώ και χρόνια και καταφέρνουμε κάθε πτυχή της ζωής μας για να αγωνιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, μόνο και μόνο για να απομακρύνεται αυτός ο άπιαστος στόχος καθώς οι ιδανικές θερμοκρασίες γίνονται όλο και πιο σπάνιες.

Η κλιματική αλλαγή δεν αφορά μόνο τους αγώνες που γίνονται πιο δύσκολοι. Πρόκειται για το να γνωρίζουμε ότι οι επιδόσεις ρεκόρ θα μπορούσαν σύντομα να είναι ανέφικτες εάν οι συνθήκες συνεχίσουν να θερμαίνονται».

Η έκθεση εντοπίζει ότι για τους δρομείς υψηλού επιπέδου, οι άνδρες τα καταφέρνουν καλύτερα σε ψυχρότερες συνθήκες (κατά μέσο όρο, 4 βαθμοί Κελσίου ή 39 βαθμοί Φαρενάιτ) και οι γυναίκες τα καταφέρνουν καλύτερα σε θερμότερες θερμοκρασίες (10 βαθμοί Κελσίου, 50 Φαρενάιτ).

Η έκθεση, ωστόσο, προειδοποιεί ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά αυτές τις συνθήκες ολοένα και πιο δύσκολο να βρεθούν.

Το Τόκιο προσφέρει επί του παρόντος την υψηλότερη πιθανότητα ιδανικών θερμοκρασιών για τους άνδρες δρομείς υψηλού επιπέδου (69%), αλλά προβλέπεται επίσης να δει την πιο απότομη πτώση έως το 2045.

Οι Μαραθώνιοι του Βερολίνου και του Τόκιο του 2025 αναφέρθηκαν ως παραδείγματα του πώς τα κύματα καύσωνα έχουν ήδη ωθήσει τις θερμοκρασίες της ημέρας του αγώνα πέρα ​​από τα όρια μέγιστης απόδοσης, αν και η έναρξη των αγώνων νωρίτερα μέσα στην ημέρα μπορεί να βελτιώσει σε μέτριο βαθμό τις συνθήκες.

