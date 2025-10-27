Τα «κόλπα» των εφήβων για να μπαίνουν στα μπαρ: «Κατεβάζουν» πλαστές ταυτότητες για να αγοράζουν αλκοόλ

Τρόπους να παραποιούν την αστυνομική τους ταυτότητα σε ηλεκτρονική μορφή και έτσι να παρακάμπτουν τις ηλικιακές απαγορεύσεις που τους επιβάλλονται έχουν βρει οι έφηβοι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Όπως φαίνεται, από ρεπορτάζ του Alpha, μέσα σε λίγα λεπτά ένας νεαρός μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία γέννησής του, να εμφανίζεται ότι είναι ενήλικας και έτσι να μπορεί να μπαίνει σε κλαμπ ή να προμηθεύεται αλκοόλ και τσιγάρα που απαγορεύεται.

Και όλα αυτά γίνονται εύκολα απλά μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, μια αυθεντική ταυτότητα και μια πλαστή δείχνουν ίδιες και δύσκολα καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά, όταν μάλιστα ο έλεγχος γίνεται βιαστικά έξω από την πόρτα ενός μπαρ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι πλαστές ταυτότητες περνάνε και στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου my Wallet, μια κρατική ψηφιακή υπηρεσία που δεν μπορεί να εντοπίσει τα πλαστά έγραφα, προκαλώντας σοβαρά ερωτηματικά.

Έτσι, οι ανήλικοι κυκλοφορούν με ταυτότητες που τους δείχνουν πάνω από τα 18.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν εντοπιστεί κάτι τέτοιο από τις Αρχές ο ανήλικος θα κατηγορηθεί για πλαστογραφία.

