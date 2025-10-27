Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ένα πιστόλι, τύπου Beretta των 9 χιλιοστών, εντοπίστηκε θαμμένο στο προαύλιο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, το όπλο βρέθηκε στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών, όπου κρατούνται μέλη της μαφίας με καταγωγή από Ελλάδα, Αλβανία και Τουρκία, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες και δολοφονίες στην Ελλάδα.

Σε εξέλιξη έρευνα

Οι Αρχές ερευνούν εάν το συγκεκριμένο όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε κάποια μελλοντική απόδραση που ενδεχομένως να ετοίμαζαν οι κρατούμενοι, εάν είχαν σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για κάποια ομηρία σωφρονιστικών υπαλλήλων, ή σε κάποια άλλη αιματηρή ενέργεια εντός των φυλακών.

Το συγκεκριμένο όπλο, όπως αναφέρθηκε στο σχετικό ρεπορτάζ, συνήθως χρησιμοποιείται σε συμβόλαια θανάτου, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το όπλο εισήλθε και θάφτηκε εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

