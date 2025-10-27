Τραγωδία στη Λέσβο: Τέσσερις μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο

Τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν νεκροί μετά από ναυάγιο στον όρμο Κατσίνια στη Λέσβο. Το Λιμενικό, αφού έλαβε σήμα για λέμβο σε δυσχερή θέση έσπευσε στο σημείο. Διέσωσε επτά μετανάστες και ανέσυρε τις σορούς τεσσάρων.



Οι επτά μετανάστες μεταφέρθηκαν με το Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου δύο εκ των διασωθέντων διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού. Οι υπόλοιποι πέντε οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «Μαυροβούνι». Οι τέσσερεις σοροί παραδόθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία βορείου Αιγαίου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Εντοπίστηκαν άλλοι 24 μετανάστες

Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου 24 μετανάστες στην ορεινή περιοχή «Όρος», οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ «Μαυροβούνι».

32 μετανάστες στις Οινούσσες

Επιπλέον, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Οινουσσών για 32 μετανάστες, που βρίσκονται στη νήσο Παναγιά Οινουσσών (10 άντρες, 7 γυναίκες, 15 ανήλικους). Μεταφέρθηκαν στο ΚΔΕΝ Χίου για καταγραφή και ταυτοποίηση.

