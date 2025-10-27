Θερίζουν γρίπη και σαλμονέλα – Αυξήθηκαν κατά 46,7% τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα – Τι δείχνει έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση κατά 46,9% παρουσίασαν πέρυσι τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα, με τη γρίπη να κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με τις λοιμώξεις. Ακολουθούν η σαλμονέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο, ο κοκκύτης, η φυματίωση και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ανησυχία στους ειδικούς προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς, γεγονός που σημαίνει ότι η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών δεν είναι επαρκής. Συγκεκριμένα το 2024 καταγράφηκαν 38 περιστατικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (2021-23) που δεν είχαμε κανένα κρούσμα.

Αναλυτικά όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) , η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα με τα στοιχεία του 2024, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης ανήλθαν το 2024 σε 6.134, έναντι 4.177 το 2023.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δεύτερη θέση της λίστα με τα λοιμώδη νοσήματα συχνότητα εμφάνισης ήταν πέρυσι η σαλμονέλωση (1.052 κρούσματα).

Αναλυτικά τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων το 2024 ανήλθαν σε 6.134, έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (93,4%) παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192), ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα ιλαράς.

Πίνακας 1: Κρούσματα των συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων ανά μήνα, έτος 2024

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν την άνοιξη και παρέμειναν χαμηλά από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα συνολικά, αναφέρθηκαν 2.305 κρούσματα για το 2024 σε σχέση με 1.192 το 2023, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 93,4%.

Συγκριτικά με το 2023, το 2024 η σαλμονέλωση αυξήθηκε κατά 12,4% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 19,2%.

Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η σαλμονέλωση εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο.

Τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Δεκέμβριο στην Αττικη ( 175).

Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 908 κρούσματα, με αυξητική τάση από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023, το 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 37,8%.

Ο κοκκύτης κατέγραψε 440 κρούσματα το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο δηλώθηκαν 12 κρούσματα. Να σημειωθεί ότι και για τον κοκκύτη η εμβολιαστική κάλυψη φαίνεται ότι παρουσιάζει κενά.

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά με 220 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά περιορίζονται στους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023 η λοίμωξη αυξήθηκε κατά 35,8%.

Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων 2017 – 2024 για γρίπη και Ιλαρά

Τα περισσότερα κρούσματα των έξι πιο συχνά εμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων, καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.289), Θεσσαλίας (330) και Κεντρικής Μακεδονίας (201), η σαλμονέλωση στις Περιφέρειες Αττικής (356), Κεντρικής Μακεδονίας (118) και Πελοποννήσου (86), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στις Περιφέρειες Αττικής (525), Κεντρικής Μακεδονίας (106) και Κρήτης (95).

Τα περισσότερα κρούσματα του κοκκύτη καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (162) και Θεσσαλίας (91) και τα κρούσματα της φυματίωσης στις Περιφέρειες Αττικής (175), Κεντρικής Μακεδονίας (43) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26).

Επίσης η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (81) και Θεσσαλίας (61).

Σημειώνεται ότι η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση. Επιπλέον τα στοιχεία συλλέγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανά μήνα και ανά Περιφέρεια και επεξεργάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο Περιφέρειας.

