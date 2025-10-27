search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:40
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

27.10.2025 19:22

Θερίζουν γρίπη και σαλμονέλα – Αυξήθηκαν κατά 46,7% τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα – Τι δείχνει έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ

27.10.2025 19:22
nosokomeio_ygeionomikoi_1010_1920-1080_new

Αύξηση κατά 46,9% παρουσίασαν πέρυσι τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα, με τη γρίπη να κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με τις λοιμώξεις. Ακολουθούν η σαλμονέλα, το καμπυλοβακτηρίδιο, ο κοκκύτης, η φυματίωση και η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ανησυχία στους ειδικούς προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς, γεγονός που σημαίνει ότι η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών δεν είναι επαρκής. Συγκεκριμένα το 2024 καταγράφηκαν 38 περιστατικά σε σχέση με τα  προηγούμενα χρόνια (2021-23) που δεν είχαμε κανένα κρούσμα.

Αναλυτικά όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) , η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα με τα στοιχεία του 2024, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης ανήλθαν το 2024 σε 6.134, έναντι 4.177 το 2023.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δεύτερη θέση της λίστα με τα λοιμώδη νοσήματα  συχνότητα εμφάνισης ήταν πέρυσι η σαλμονέλωση (1.052 κρούσματα).

Αναλυτικά τα κρούσματα των λοιμωδών νοσημάτων το 2024 ανήλθαν σε 6.134, έναντι 4.177 κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 46,9%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση (93,4%) παρουσίασαν τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης (2.305 από 1.192), ενώ καταγράφηκαν και 38 κρούσματα ιλαράς. 

Πίνακας 1: Κρούσματα των συχνότερων λοιμωδών νοσημάτων  ανά μήνα, έτος 2024

Η γρίπη παρουσίασε εποχικότητα κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα περιστατικά μειώθηκαν την άνοιξη και παρέμειναν χαμηλά από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα συνολικά, αναφέρθηκαν 2.305 κρούσματα για το 2024 σε σχέση με 1.192 το 2023, καθιστώντας τη γρίπη τη συχνότερη λοίμωξη του έτους, με ποσοστό αύξησης 93,4%.

Συγκριτικά με το 2023, το 2024 η σαλμονέλωση αυξήθηκε κατά 12,4% και η φυματίωση μειώθηκε κατά 19,2%.

Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, η σαλμονέλωση εμφάνισε τα περισσότερα κρούσματα τους καλοκαιρινούς μήνες, από Ιούνιο έως και Οκτώβριο.

Τα περισσότερα κρούσματα φυματίωσης παρουσιάστηκαν τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Δεκέμβριο στην Αττικη ( 175).

Η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο παρουσίασε συνολικά 908 κρούσματα, με αυξητική τάση από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023, το 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 37,8%.

Ο κοκκύτης κατέγραψε 440 κρούσματα το 2024, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο δηλώθηκαν 12 κρούσματα. Να σημειωθεί ότι και για τον κοκκύτη η εμβολιαστική κάλυψη φαίνεται ότι παρουσιάζει κενά.

Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κατέγραψε συνολικά με 220 κρούσματα, εμφανίζοντας θερινή εποχικότητα, καθώς τα περιστατικά περιορίζονται στους μήνες από Ιούνιο έως Οκτώβριο. Σε σχέση με το 2023 η λοίμωξη αυξήθηκε κατά 35,8%.

Κρούσματα Λοιμωδών Νοσημάτων 2017 – 2024 για γρίπη και Ιλαρά

Τα περισσότερα κρούσματα των έξι πιο συχνά εμφανιζόμενων λοιμωδών νοσημάτων, καταγράφηκαν κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα, η γρίπη παρουσίασε μεγάλη συγκέντρωση στις Περιφέρειες Αττικής (1.289), Θεσσαλίας (330) και Κεντρικής Μακεδονίας (201), η σαλμονέλωση στις Περιφέρειες Αττικής (356), Κεντρικής Μακεδονίας (118) και Πελοποννήσου (86), η λοίμωξη από καμπυλοβακτηρίδιο στις Περιφέρειες Αττικής (525), Κεντρικής Μακεδονίας (106) και Κρήτης (95).

Τα περισσότερα κρούσματα του κοκκύτη καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Αττικής (162) και Θεσσαλίας (91) και τα κρούσματα της φυματίωσης στις Περιφέρειες Αττικής (175), Κεντρικής Μακεδονίας (43) και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (26).

Επίσης η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου παρουσιάστηκε στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (81) και Θεσσαλίας (61).

Σημειώνεται ότι η έρευνα διενεργείται από το 2004 σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση. Επιπλέον τα στοιχεία συλλέγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανά μήνα και ανά Περιφέρεια και επεξεργάζονται από την ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο Περιφέρειας. 

a96fdd331bd6a277a8f251d1c25aacfdΛήψη

Διαβάστε επίσης:

Είκοσι απινιδωτές σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής που θα σώσουν ζωές

Νέα μελέτη: Γιατί τα έξυπνα παιδιά ζουν περισσότερα χρόνια;

Ετικέτες για καρκίνο τύπου τσιγάρων στο ζαμπόν και το μπέικον ζητούν οι επιστήμονες στην Αγγλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:40
dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

1 / 3