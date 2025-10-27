Καρυστιανού σε μαθητές: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν οι 57 ψυχές που καθοδηγούν τον αγώνα μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας»

«Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ’ όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!», τόνισε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την επέτειο του «Όχι».

Η Μαρία Καρυστιανού απευθυνόμενη στους μαθητές που συμμετέχουν στην παρέλαση, επισημαίνει πως θα τους συνοδεύουν «οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!! Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ’ όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους! Αύριο αγαπητοί μαθητές, θα παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πόλεμο ζοφερό. Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν…). Χάθηκαν ενώ επέστρεφαν στα πανεπιστήμια, στα σπίτια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να μπαίνεις στο δημόσιο τραίνο. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να ζητάς δικαιοσύνη.

Και στην παρέλασή σας αυτή, να θυμάστε ότι αληθινή τιμή στην πατρίδα, δεν είναι οι κενές και υποκριτικές βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά η αληθινή αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η ευθύνη, η λογοδοσία, η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη. Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει , στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά. Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο.

Διαβάστε επίσης

Συμφωνία Στάρμερ-Ερντογάν για 20 Eurofighter – Στις 8 δισ. λίρες το deal

Χανιά: «Δέχτηκα απειλές, νόμιζα ότι θα βγάλει όπλο και τον πυροβόλησα» υποστηρίζει ο 23χρονος που σκότωσε 52χρονο στην Κίσσαμο

Θερίζουν γρίπη και σαλμονέλα – Αυξήθηκαν κατά 46,7% τα λοιμώδη νοσήματα στην Ελλάδα – Τι δείχνει έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ