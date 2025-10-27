search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 21:56

Ηράκλειο: Συνελήφθη 59χρονος για βιασμό 32χρονης – Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

27.10.2025 21:56
PERIPOLIKO

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μίας 32χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 59χρονος και η 32χρονη γνωρίστηκαν μέσω social media πριν από τέσσερα χρόνια, με τους δύο τους να έχουν ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Εκείνος ζούσε στην Αθήνα και η γυναίκα σε τουριστική περιοχή του Ηρακλείου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο 59χρονος ταξίδεψε στην Κρήτη και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί – σύμφωνα με την καταγγελία της 32χρονης – απειλώντας την ότι θα δείξει τα μηνύματά τους στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Έφτιαξε αυτοσχέδιο βρόχο με μία κουβέρτα στα κρατητήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις, όπου με απειλές και εκβιασμούς, ο 59χρονος φέρεται να βίασε την 32χρονη.

Ωστόσο, όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά, η 32χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και προχώρησε σε καταγγελία.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος, και φέρεται να σχημάτισε αυτοσχέδιο βρόχο με κουβέρτα.

Ωστόσο, οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επενέβησαν και τον σταμάτησαν, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού: Πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες 37 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στους 13 οι προφυλακισθέντες

Καρυστιανού σε μαθητές: «Στην παρέλαση θα σας συνοδεύουν οι 57 ψυχές που καθοδηγούν τον αγώνα μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:19
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

1 / 3