Ηράκλειο: Συνελήφθη 59χρονος για βιασμό 32χρονης – Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό μίας 32χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο 59χρονος και η 32χρονη γνωρίστηκαν μέσω social media πριν από τέσσερα χρόνια, με τους δύο τους να έχουν ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Εκείνος ζούσε στην Αθήνα και η γυναίκα σε τουριστική περιοχή του Ηρακλείου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο 59χρονος ταξίδεψε στην Κρήτη και ζήτησε από την 32χρονη να συναντηθούν. Εκεί – σύμφωνα με την καταγγελία της 32χρονης – απειλώντας την ότι θα δείξει τα μηνύματά τους στο σύζυγο της, την ανάγκασε να συνευρεθούν σεξουαλικά.

Έφτιαξε αυτοσχέδιο βρόχο με μία κουβέρτα στα κρατητήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ακολούθησαν άλλες δύο συναντήσεις, όπου με απειλές και εκβιασμούς, ο 59χρονος φέρεται να βίασε την 32χρονη.

Ωστόσο, όταν της έστειλε ένα ακόμη μήνυμα για βρεθούν από κοντά, η 32χρονη μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της και προχώρησε σε καταγγελία.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι αστυνομικοί αναζήτησαν και εντόπισαν τον 59χρονο, τον οποίο και συνέλαβαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ βρισκόταν στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος, και φέρεται να σχημάτισε αυτοσχέδιο βρόχο με κουβέρτα.

Ωστόσο, οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επενέβησαν και τον σταμάτησαν, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

