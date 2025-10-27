search
27.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025

Αδιανόητο περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα χτύπησε 70χρονη στο κεφάλι με πέτρα

27.10.2025
Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονη, που τη χτύπησε 38χρονος με πέτρα στο κεφάλι. 

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (24/10) κοντά στη 2η μαρίνα Γλυφάδας. Η 70χρονη είχε σταματήσει να ταΐσει αδέσποτες γάτες, όταν ο 38χρονος της επιτέθηκε με πέτρα

 Ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματαΣυνελήφθη την ίδια ημέρα και σήμερα, Δευτέρα (27/10) οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

