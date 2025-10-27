Αδιανόητο περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα χτύπησε 70χρονη στο κεφάλι με πέτρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονη, που τη χτύπησε 38χρονος με πέτρα στο κεφάλι.
Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (24/10) κοντά στη 2η μαρίνα Γλυφάδας. Η 70χρονη είχε σταματήσει να ταΐσει αδέσποτες γάτες, όταν ο 38χρονος της επιτέθηκε με πέτρα.
Ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Συνελήφθη την ίδια ημέρα και σήμερα, Δευτέρα (27/10) οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
