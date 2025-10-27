Αδιανόητο περιστατικό στη Γλυφάδα: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα χτύπησε 70χρονη στο κεφάλι με πέτρα

Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση 70χρονη, που τη χτύπησε 38χρονος με πέτρα στο κεφάλι.

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή (24/10) κοντά στη 2η μαρίνα Γλυφάδας. Η 70χρονη είχε σταματήσει να ταΐσει αδέσποτες γάτες, όταν ο 38χρονος της επιτέθηκε με πέτρα.

Ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Συνελήφθη την ίδια ημέρα και σήμερα, Δευτέρα (27/10) οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

