Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους πιο σκληρούς «αντιπάλους» που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε αθλητής, προειδοποιεί η Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια Ταμίρες Ντίας, μία από τους περίπου 40 κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στη νέα παγκόσμια εκστρατεία Adapt2Win, η οποία θα παρουσιαστεί στην COP30 τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία.

Η Ντίας, που έχει αγωνιστεί σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών, ενώνει τη φωνή της με άλλους γνωστούς αθλητές, όπως ο NBAερ ΝτιΆντρε Τζόρνταν, η Βραζιλιάνα σέρφερ Μάγια Γκαμπέιρα, ο Ρουμάνος Ολυμπιονίκης κολυμβητής Ντέιβιντ Ποπόβιτσι και ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι Ραχίμ Στέρλινγκ, στηρίζοντας την εκστρατεία.

Με δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή ήδη επηρεάζει τον επαγγελματικό αθλητισμό, η καμπάνια Adapt2Win, που παρουσιάστηκε σήμερα (27/10) με τη στήριξη του Ίδρυματος Gates και του Wellcome Trust, καλεί τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση δράσεων προσαρμογής πριν από τη Διάσκεψη COP30 που θα γίνει στο Μπελέμ.

Η 38χρονη Ντίας περιέγραψε τις δυσκολίες του να αγωνίζεσαι στη Βραζιλία, όπου η ακραία ζέστη και οι καταρρακτώδεις βροχές επηρεάζουν το παιχνίδι: «Στον αθλητισμό μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε καθημερινά – σε νέες ομάδες, νέες τακτικές, νέους αντιπάλους. Αλλά η κλιματική αλλαγή είναι ένας διαφορετικός αντίπαλος. Είναι πιο δυνατός, πιο απρόβλεπτος, και κανείς δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει μόνος του».

Σαράντα αθλητές υπέγραψαν Ανοιχτή Επιστολή, ενώ ένα ισχυρό βίντεο που δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες πλημμυρών και πυρκαγιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις θα προβληθεί στη COP30. Το βίντεο ξεκινά με τη φράση: «Αυτό μπορεί να είναι είτε η μεγαλύτερη ήττα στην Ιστορία είτε η πιο σπουδαία ανατροπή όλων των εποχών.»

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι κλιματικές καταστροφές προκάλεσαν ζημιές ύψους 417 δισ. δολαρίων το 2024, ενώ λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας χρηματοδότησης για το κλίμα κατευθύνεται σε έργα προσαρμογής.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, που γεννήθηκε στην Τζαμάικα και έχει αγωνιστεί 82 φορές με την Εθνική Αγγλίας, δήλωσε: «Για μένα αυτό είναι προσωπικό. Έχω δει πώς η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει τη ζωή στην Καραϊβική. Μέσα από το έργο του ιδρύματός μου για την πρόληψη ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, έχω δει πόσο μεγάλη διαφορά μπορούν να κάνουν απλές, κοινοτικές λύσεις. Η COP30 είναι η στιγμή οι ηγέτες να στηρίξουν αυτές τις λύσεις.»

Η εκστρατεία αναδεικνύει επίσης τοπικές πρωτοβουλίες που ήδη εφαρμόζονται, όπως μηνύματα SMS για ειδοποιήσεις ξηρασίας στην Κένυα και θερμοανθεκτικές δομές μητρικής φροντίδας στη Σιέρα Λεόνε.

Η Άνα Τόνι, διευθύνουσα σύμβουλος της Προεδρίας της COP30, σημείωσε: «Η Adapt2Win μας υπενθυμίζει ότι κάθε τομέας – από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις μέχρι τον αθλητισμό – έχει ρόλο να παίξει στη δημιουργία αλλαγής.»

Μεταξύ των υπογραφόντων είναι επίσης ο Νοτιοαφρικανός παίκτης του ράγκμπι Μπόνγκι Μμπονάμπι, ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής Κένεθ Ομερούο και ο Αμερικανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλόος Μάικ Μπάκλεϊ.

Ο Ομερούο, με 69 διεθνείς συμμετοχές και μέλος της πρωταθλήτριας Αφρικής Νιγηρίας του 2013, δήλωσε: «Όταν μεγάλωνα στη Νιγηρία, ήξερες πότε θα έρθουν οι βροχές, πότε θα πρασίνιζαν τα χωράφια. Αλλά τα τελευταία χρόνια, όλα έχουν αλλάξει. Ο καιρός είναι απρόβλεπτος, οι κοινότητες δυσκολεύονται και ακόμα και τα γήπεδα όπου προπονούμασταν έχουν πλημμυρίσει ή ξεραθεί. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι με το οποίο ζούμε κάθε μέρα.»

