Μέσι: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν θα είμαι στο Μουντιάλ του 2026» (video)

Την επιθυμία να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με την Αργεντινή εξέφρασε ο Λιονέλ Μέσι, ωστόσο τόνισε ότι δεν θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του μέχρι τον επόμενο χρόνο.

Ο 38χρονος, οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, κράτησε ασαφή την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (11/6-19/7), που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο αμερικανικό δίκτυο NBC, λίγες ημέρες μετά την επέκταση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028.

«Για να πω την αλήθεια, θα ήταν εξαιρετικό να μπορέσω να βρίσκομαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ήθελα να είμαι σε καλή φόρμα και να παίξω σημαντικό ρόλο για να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα, αν είμαι εκεί», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022, η χώρα του οποίου έχει προκριθεί στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες.

Ο Λιονέλ Μέσι έπαιξε τον τελευταίο μεγάλο εντός έδρας αγώνα του με την εθνική του ομάδα τον Σεπτέμβριο, μια νίκη με 3-0 επί της Βενεζουέλας, σκοράροντας δύο φορές. Κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές (195) και γκολ (114) με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

«Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ του χρόνου, θα αξιολογώ τα πράγματα μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι 100% έτοιμος, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην εθνική ομάδα, και μετά θα πάρω μια απόφαση», εξήγησε και πρόσθεσε σε μια σπάνια συνέντευξη από τότε που εντάχθηκε στο MLS το 2023: «Προφανώς, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Κερδίσαμε το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο και το να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο στο γήπεδο θα ήταν υπέροχο, γιατί είναι πάντα όνειρο να παίζεις με την εθνική ομάδα, ειδικά σε μια επίσημη διοργάνωση».

Η Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε τα πλέι οφ του MLS με νίκη 3-1 επί του Νάσβιλ, με δύο γκολ από τον Μέσι, τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος στην κανονική σεζόν με 29 γκολ σε 28 αγώνες.

