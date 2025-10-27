Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

Ο Λαμίν Γιαμάλ σχεδιάζει να αγοράσει το παλιό σπίτι στο οποίο έμειναν ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα στα προάστια της Βαρκελώνης, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως κατέγραψαν η El Pais και η El Tiempo, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του συγκεκριμένου πολυτελούς σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε μια από τις πιο διακριτικές γειτονιές της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης.

«Η ιδέα είναι να μετατρέψουμε ένα οικογενειακό σπίτι, σε σπίτι ενός κορυφαίου αθλητή», δήλωσαν πηγές κοντά στον παίκτη στα καταλανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γιαμάλ «θα απολαμβάνει τις καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, θα υπάρχει αρκετός χώρος για να διαμένουν μαζί του οι φίλοι του και θα υπάρχει ένα ανακαινισμένο γυμναστήριο, ώστε να μπορεί να παρατείνει τις εργάσιμες ημέρες του». Αυτό το σπίτι αποτελεί μέρος ενός τριώροφου συγκροτήματος που είχε αποκτήσει το ζευγάρι των Πικέ και Σακίρα πριν από τον χωρισμό τους.

Το ακίνητο, 715 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, κάβα και στούντιο ηχογράφησης, καθώς και εκτεταμένους κήπους και υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

