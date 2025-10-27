search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

27.10.2025 23:25

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

27.10.2025 23:25
yamal spiti pike

Ο Λαμίν Γιαμάλ σχεδιάζει να αγοράσει το παλιό σπίτι στο οποίο έμειναν ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα στα προάστια της Βαρκελώνης, του οποίου η αξία εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως κατέγραψαν η El Pais και η El Tiempo, ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του συγκεκριμένου πολυτελούς σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε μια από τις πιο διακριτικές γειτονιές της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης. 

«Η ιδέα είναι να μετατρέψουμε ένα οικογενειακό σπίτι, σε σπίτι ενός κορυφαίου αθλητή», δήλωσαν πηγές κοντά στον παίκτη στα καταλανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γιαμάλ «θα απολαμβάνει τις καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, θα υπάρχει αρκετός χώρος για να διαμένουν μαζί του οι φίλοι του και θα υπάρχει ένα ανακαινισμένο γυμναστήριο, ώστε να μπορεί να παρατείνει τις εργάσιμες ημέρες του». Αυτό το σπίτι αποτελεί μέρος ενός τριώροφου συγκροτήματος που είχε αποκτήσει το ζευγάρι των Πικέ και Σακίρα πριν από τον χωρισμό τους.

Το ακίνητο, 715 τετραγωνικών μέτρων, θα διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, κάβα και στούντιο ηχογράφησης, καθώς και εκτεταμένους κήπους και υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

dallas airport 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

