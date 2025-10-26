Πρώτη ανάρτηση του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό:«Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη»

Με το δεξί έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκόυ ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό τεχικό να οδηγεί τους πράσινους στη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπενίτεθ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, την πρώτη του ως προπονητής του Παναθηναϊκού

“Η πρώτη μας νύχτα όλοι μαζί. Σημαντική προσπάθεια από την ομάδα. Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη. Συνεχίζουμε”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Εύκολο τρίποντο και κρατάει γερά την κορυφή

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 2-0: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Μπενίτεθ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5