search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:28
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 18:53

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

27.10.2025 18:53
giannakopoulos – krouz 88- new

Στο «Santiago Bernabeu» βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να παρακολουθήσει με τον γιο του Παύλο τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Κάπου εκεί, δίπλα του, στα διαζώματα των VIP του γηπέδου της Ρεάλ, βρισκόταν και η Πενέλοπε Κρουζ. Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν εντός της σουίτας του «Bernabeu» και ο κ. Γιαννακόπουλος δεν δίστασε να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακολούθους του στα social media.

Φαν της Ρεάλ Μαδρίτης ο Γιαννακόπουλος junior

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, γιος του Δημήτρη, είναι πολύ δεμένος με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Η «πορτοκαλί θεά» όμως, βρίσκεται λίγο πιο… πίσω στις προτιμήσεις του, διότι του αρέσει περισσότερο να παίζει ποδόσφαιρο. Στο «Bernabeu», αυτός ήταν από ότι φαίνεται που τράβηξε την επική φωτογραφία του πατέρα του με την Πενέλοπε Κρουζ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη νίκη του πιο πετυχημένου ποδοσφαιρικού κλαμπ στην ιστορία, κόντρα στους Καταλανούς, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δημοσίευσε αποκλειστικά την φωτογραφία του με την Ισπανίδα, αλλά ένα ακόμα πολύ τρυφερό πλάνο, στο πλάι του μικρού Παύλου.

Διαβάστε επίσης:

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους με τον Αλόνσο – «Εγώ θα γίνω αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (video)

Πρώτη ανάρτηση του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό:«Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη»

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: «Ερυθρόλευκη» ανωτερότητα και εύκολη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

trump si tzinpingk – new
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 00:19
sofia zaxaraki ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες – Ως τα μέσα Νοεμβρίου η τρίτη φάση για τους αναπληρωτές

piravlos dokimi rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

fipedo klimatiki allagi
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αθλητές ζητούν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ενόψει της COP30 (Video)

1 / 3