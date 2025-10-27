Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Στο «Santiago Bernabeu» βρέθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για να παρακολουθήσει με τον γιο του Παύλο τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα.

Κάπου εκεί, δίπλα του, στα διαζώματα των VIP του γηπέδου της Ρεάλ, βρισκόταν και η Πενέλοπε Κρουζ. Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν εντός της σουίτας του «Bernabeu» και ο κ. Γιαννακόπουλος δεν δίστασε να μοιραστεί τη στιγμή με τους ακολούθους του στα social media.

Φαν της Ρεάλ Μαδρίτης ο Γιαννακόπουλος junior

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος, γιος του Δημήτρη, είναι πολύ δεμένος με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Η «πορτοκαλί θεά» όμως, βρίσκεται λίγο πιο… πίσω στις προτιμήσεις του, διότι του αρέσει περισσότερο να παίζει ποδόσφαιρο. Στο «Bernabeu», αυτός ήταν από ότι φαίνεται που τράβηξε την επική φωτογραφία του πατέρα του με την Πενέλοπε Κρουζ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης και τη νίκη του πιο πετυχημένου ποδοσφαιρικού κλαμπ στην ιστορία, κόντρα στους Καταλανούς, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δημοσίευσε αποκλειστικά την φωτογραφία του με την Ισπανίδα, αλλά ένα ακόμα πολύ τρυφερό πλάνο, στο πλάι του μικρού Παύλου.

