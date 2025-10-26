search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:53
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 22:53

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: «Ερυθρόλευκη» ανωτερότητα και εύκολη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης»

26.10.2025 22:53
olympiakos-panigiriko-aek

Ενας πολύ καλός Ολυμπιακός, απέναντι σε μια μέτρια -ως κακή- ΑΕΚ, έφτασε εύκολα στη νίκη 2-0 και παραμένει στο -1 από την κορυφή, μετά από 8 αγώνες στην Super League.

Το πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 33ο λεπτό και η κεφαλιά του Μεχντί Ταρέμι στο 67ο ήταν αρκετά για να πάρουν τους τρεις βαθμούς οι Πειραιώτες που δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, παρά το ότι εμφανίστηκε βελτιωμένη σε σχέση με την ήττα από τον ΠΑΟΚ μια εβδομάδα νωρίτερα. 
 
Η πρώτη καλή στιγμή του ντέρμπι ήρθε στο 7’, όταν ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Ελ Κααμπί να πιάνει αφύλακτος την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω στον Θωμά Στρακόσια. Η επέμβαση του Αλβανού τερματοφύλακα στο 15’, πάλι επί του Μαροκινού φορ μετά από πάσα-λόμπα του Ταρέμι, ήταν μεγάλης κλάσης, με τον Ολυμπιακό να είναι σαφώς πιο απειλητικός.

Η ΑΕΚ έψαξε τον Λούκα Γιόβιτς στην πλάτη της άμυνας, με τον Κροάτη σε δύο περιπτώσεις να μην παίρνει σωστές, τελικές αποφάσεις. Για να φτάσουμε στο 31′, με τους γηπεδούχους να κερδίζουν πέναλτι. Ο Κοστίνια έκανε τη σέντρα, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο υψωμένο χέρι του Ντομαγκόι Βίντα που είχε γυρισμένη πλάτη. 

Στην τρίτη τους «μονομαχία» ο Ελ Κααμπί νίκησε τον Στρακόσια, ανοίγοντας το σκορ στο 33ο λεπτό. Το δυνατό σουτ του Ντάνιελ Ποντένσε στο 42′ πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας της ΑΕΚ που ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σαντιάγκο Έσε πάνω στον Δημήτρη Καλοσκάμη στο επόμενο λεπτό – Τομπάιας Στίλερ και VAR (Τομπάιας Ρέιτσελ, Άγγελος Ευαγγέλου) είχαν αντίθετη άποψη.

Η Ένωση μπήκε στο δεύτερο μέρος με εμφανή διάθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα. Απείλησε στο 54′, με το σουτ του Γιόβιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής να περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να κάνει, με τις αλλαγές του, πιο επιθετική την ομάδα του. 

Ό,τι κι αν είχε, όμως, ο Σέρβος στο μυαλό του, το… ακύρωσε το 2-0. Από εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε, ο Ταρέμι πήδησε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων.  

Τα υπόλοιπα λεπτά ήταν γεμάτα λάθη από τις δύο πλευρές και είναι αξιοσημείωτο πως σημαντική φάση δε δημιουργήθηκε παρά το ότι υπήρξαν προϋποθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για νέο πέναλτι στο 84′ – σε μαρκάρισμα του Λορέντσο Σκιπιόνι πάνω στον Σταύρο Πήλιο – αλλά και πάλι δεν δόθηκε κάτι. 

Στις καθυστερήσεις ο Τζολάκης υποχρεώθηκε σε σπουδαία επέμβαση στο μονοκόμματο σουτ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, στην πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΚ. 

Το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και την Ένωση να μένει τέσσερις βαθμούς μακριά από την κορυφή, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα σε ντέρμπι.  

Διαιτητής: Τομπάιας Στίλερ (Γερμανία)
Κίτρινες: Ποντένσε, Γκαρθία, Ρέτσος – Κοϊτά, Μάνταλος. 
 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69′ Σκιπιόνι), Καμπελά (63′ Τσικίνιο), Ποντένσε (83′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69′ Ροντινέι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Πενράις (79′ Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (62′ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς, Κοϊτά (71′ Πιερό), Καλοσκάμης (62′ Κουτέσα).

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0: Εύκολο τρίποντο και κρατάει γερά την κορυφή

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR 2-0: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Μπενίτεθ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

katerina_stanisi_ndp2710
LIFESTYLE

Κατερίνα Στανίση: «Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα»

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα του 20χρονου στην Περαία

PARELASI new
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:53
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Αθανάσιο – Νεκρός ένας 22χρονος

katerina_stanisi_ndp2710
LIFESTYLE

Κατερίνα Στανίση: «Όταν έχεις έναν άνθρωπο άρρωστο στο σπίτι είναι στενάχωρο, αλλάζουν όλα»

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαίνιση με εντολή Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Αλλάζει και το Οβάλ Γραφείο, το γέμισε με πίνακες (Photo)

1 / 3