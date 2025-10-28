Σκάνδαλο στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για στοιχηματισμό

H τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) θα λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον διαιτητών που διαπιστώθηκε ότι στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς ανακάλυψε ότι εκατοντάδες από αυτούς διατηρούσαν λογαριασμούς σε 6 νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τη Δευτέρα 27/10.

Ειδικότερα, μια εσωτερική έρευνα σε 571 διαιτητές αποκάλυψε ότι «371 έχουν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 στοιχηματίζουν ενεργά», αποκάλυψε σε δελτίο Tύπου ο Ιμπραήμ Χατζιοσμάνογλου, επικεφαλής της ομοσπονδίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου, προσθέτοντας ότι οι «απαραίτητες κυρώσεις» θα ληφθούν «ήδη από σήμερα», τη Δευτέρα.

Δέκα από τους κατηγορούμενους διαιτητές έβαλαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν από αυτούς να φτάνει τα 18.227! 42 διαιτητές πόνταραν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής της TFF.

Ο κ. Χατζιοσμάνογλου, σύμφωνα με τον οποίο 22 από τους 371 διαιτητές (7 ρέφερι και 15 βοηθοί) είναι διαιτητές που αγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο («ανώτερο επίπεδο»), δεν διευκρίνισε την ταυτότητά τους ούτε ανέφερε εάν υπήρχαν ύποπτοι για στοιχήματα σε αγώνες που διαιτήτευσαν.

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για μεροληψία, που διατυπώνονται τακτικά εναντίον Τούρκων διαιτητών, η TFF εμπιστεύτηκε το VAR για αρκετούς αγώνες της Τουρκικής Süper Lig σε ξένους διαιτητές την άνοιξη του 2024.

Τον Φεβρουάριο, ένας ξένος διαιτητής διαιτήτευσε ακόμη και το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ, η οποία εδώ και χρόνια κατηγορεί τους διαιτητές ότι ευνοούν τους αντιπάλους τους.

