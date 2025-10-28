search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 06:43

Σκάνδαλο στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για στοιχηματισμό

28.10.2025 06:43
diaitisia-new

H τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF) θα λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον διαιτητών που διαπιστώθηκε ότι στοιχημάτιζαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς ανακάλυψε ότι εκατοντάδες από αυτούς διατηρούσαν λογαριασμούς σε 6 νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τη Δευτέρα 27/10.

Ειδικότερα, μια εσωτερική έρευνα σε 571 διαιτητές αποκάλυψε ότι «371 έχουν λογαριασμούς στοιχημάτων και 152 στοιχηματίζουν ενεργά», αποκάλυψε σε δελτίο Tύπου ο Ιμπραήμ Χατζιοσμάνογλου, επικεφαλής της ομοσπονδίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση», δήλωσε ο Χατζιοσμάνογλου, προσθέτοντας ότι οι «απαραίτητες κυρώσεις» θα ληφθούν «ήδη από σήμερα», τη Δευτέρα.

Δέκα από τους κατηγορούμενους διαιτητές έβαλαν περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν από αυτούς να φτάνει τα 18.227! 42 διαιτητές πόνταραν ο καθένας σε περισσότερους από 1.000 ποδοσφαιρικούς αγώνες, ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής της TFF.

Ο κ. Χατζιοσμάνογλου, σύμφωνα με τον οποίο 22 από τους 371 διαιτητές (7 ρέφερι και 15 βοηθοί) είναι διαιτητές που αγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο («ανώτερο επίπεδο»), δεν διευκρίνισε την ταυτότητά τους ούτε ανέφερε εάν υπήρχαν ύποπτοι για στοιχήματα σε αγώνες που διαιτήτευσαν.

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για μεροληψία, που διατυπώνονται τακτικά εναντίον Τούρκων διαιτητών, η TFF εμπιστεύτηκε το VAR για αρκετούς αγώνες της Τουρκικής Süper Lig σε ξένους διαιτητές την άνοιξη του 2024.

Τον Φεβρουάριο, ένας ξένος διαιτητής διαιτήτευσε ακόμη και το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Γαλατασαράι και της Φενερμπαχτσέ, η οποία εδώ και χρόνια κατηγορεί τους διαιτητές ότι ευνοούν τους αντιπάλους τους.

Διαβάστε επίσης:

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους με τον Αλόνσο – «Εγώ θα γίνω αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (video)

Πρώτη ανάρτηση του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό:«Ευγνώμων για την υποδοχή και την υποστήριξη»

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: «Ερυθρόλευκη» ανωτερότητα και εύκολη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agnwstos_main
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

xania drastis pyrovolismoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «εισβάλλουν» σε πόλεις της Ιαπωνίας: 10 νεκροί από την αρχή του χρόνου – Οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια από τον στρατό

kleisoura-new
ΘΕΜΑ

Το «άγνωστο» Ολοκαύτωμα στην Κλεισούρα Καστοριάς – Όταν οι Γερμανοί κατέσφαξαν 280 γυναικόπαιδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 10:01
agnwstos_main
ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 57 μεταναστών τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας – Επέβαιναν σε λέμβο

xania drastis pyrovolismoi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

1 / 3