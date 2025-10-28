search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:01
28.10.2025 17:01

Οπαδός «μπούκαρε» στο γήπεδο και έσπρωξε παίκτη σε αγώνα της Γ’ κατηγορίας μπάσκετ

28.10.2025 17:01
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για την Γ’ Εθνική του πρωταθλήματος μπάσκετ, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο και να σπρώχνει αθλητή.

Ειδικότερα, στην τρίτη περίοδο του αγώνα Απόλλωνας Πάτρας – Εθνικός Λιβαδειάς, ο Αμερικανός γκαρντ του Απόλλωνα ζήτησε ένα φάουλ και είχε μία λογομαχία με τον αντίπαλο αθλητή. Ο διαιτητής τους χρέωσε με τεχνική ποινή και τότε ένας οπαδός εισέβαλλε στο παρκέ και κινήθηκε προς τον παίκτη του Εθνικού Λιβαδειάς για να τον σπρώξει πισώπλατα.

Οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα και ζήτησαν από την αστυνομία να απομακρύνει το φίλαθλο από το γήπεδο. Μόλις αυτό συνέβη, η αναμέτρηση συνεχίστηκε και ο Απόλλωνας νίκησε με 72-63.

