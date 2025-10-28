Οπαδός «μπούκαρε» στο γήπεδο και έσπρωξε παίκτη σε αγώνα της Γ’ κατηγορίας μπάσκετ

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για την Γ’ Εθνική του πρωταθλήματος μπάσκετ, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο και να σπρώχνει αθλητή.

Ειδικότερα, στην τρίτη περίοδο του αγώνα Απόλλωνας Πάτρας – Εθνικός Λιβαδειάς, ο Αμερικανός γκαρντ του Απόλλωνα ζήτησε ένα φάουλ και είχε μία λογομαχία με τον αντίπαλο αθλητή. Ο διαιτητής τους χρέωσε με τεχνική ποινή και τότε ένας οπαδός εισέβαλλε στο παρκέ και κινήθηκε προς τον παίκτη του Εθνικού Λιβαδειάς για να τον σπρώξει πισώπλατα.

Οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα και ζήτησαν από την αστυνομία να απομακρύνει το φίλαθλο από το γήπεδο. Μόλις αυτό συνέβη, η αναμέτρηση συνεχίστηκε και ο Απόλλωνας νίκησε με 72-63.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Ιταλία: Τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε 81χρονο σε αναπηρικό καροτσάκι

Στο πλευρό του Βινίσιους ο Κρόος: «Μπορείς πάντα να κρίνεις απέξω» – Το μήνυμα στους οπαδούς της Ρεάλ

Εκτός παρκέ για 8 μήνες ο Παπαγιάννης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη χιαστού