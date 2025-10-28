Εκτός παρκέ για 8 μήνες ο Παπαγιάννης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη χιαστού

Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό πόδι υποβλήθηκε ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιώργος Παπαγιάννης για ρήξη χιαστού.

Σύμφωνα με τον γιατρό της Εφές θα παραμείνει εκτός γηπέδου για τους επόμενους 8 μήνες, προκειμένου να αναρρώσει.

Georgios Papagiannis'in sakatlandığı pozisyon 💔pic.twitter.com/jX6IUGT84X — Do Deka (@dodekabasket) October 17, 2025

Ο Γιώργος Παπαγιάννης στραβοπάτησε ενώ επιχειρούσε άλεϊ-ούπ στον αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκο. Από τον πόνο ξάπλωσε και έκλαιγε στο παρκέ.

