Εκτός παρκέ για 8 μήνες ο Παπαγιάννης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη χιαστού

Σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό πόδι υποβλήθηκε ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιώργος Παπαγιάννης για ρήξη χιαστού.
Σύμφωνα με τον γιατρό της Εφές θα παραμείνει εκτός γηπέδου για τους επόμενους 8 μήνες, προκειμένου να αναρρώσει.
Ο Γιώργος Παπαγιάννης στραβοπάτησε ενώ επιχειρούσε άλεϊ-ούπ στον αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκο. Από τον πόνο ξάπλωσε και έκλαιγε στο παρκέ.
