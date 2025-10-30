Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

Στη νίκη της Μονακό επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης δηλώνοντας ικανοποιημένος που κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να διστάσει να παραδεχτεί ότι ότι είναι δύσκολο να παίζει κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε ποιοι ήταν οι παίκτες και οι παράγοντες που έδωσαν τη νίκη στη Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και τα συναισθήματά του κάθε φορά που αγωνίζεται ως αντίπαλος στο ΣΕΦ.

«Ήταν καλή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι από τα φαβορί για την Euroleague. Είναι νωρίς στην σεζόν. Κάναμε εξαιρετική δουλειά για 40 λεπτά. Ακολουθήσαμε τακτικά το πλάνο και αξίζαμε τη νίκη. Δεν είναι ποτέ εύκολο για εμένα να παίζω εδώ. Είμαι ανταγωνιστικός και για 40 λεπτά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζω απέναντι σε αυτή την ομάδα. και σε αυτό το παρκέ που πέρασα 11 υπέροχα χρόνια.

Τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ. Κρατάω τις ασίστ του Τζέιμς. Θα μπορούσε να είχε παραπάνω αλλά χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Ξέρουμε πως μπορεί να σκοράρει, παίρνει τις σωστές αποφάσεις πάντα. Ο Ντιαλό ήταν εξαιρετικός σε όλα, προσφέρει σε πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Όλοι μας έδωσαν από κάτι».

