search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 02:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 00:58

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

30.10.2025 00:58
spanoulis 88- new

Στη νίκη της Μονακό επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης δηλώνοντας ικανοποιημένος που κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να διστάσει να παραδεχτεί ότι ότι είναι δύσκολο να παίζει κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε ποιοι ήταν οι παίκτες και οι παράγοντες που έδωσαν τη νίκη στη Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά και τα συναισθήματά του κάθε φορά που αγωνίζεται ως αντίπαλος στο ΣΕΦ.

«Ήταν καλή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, που είναι από τα φαβορί για την Euroleague. Είναι νωρίς στην σεζόν. Κάναμε εξαιρετική δουλειά για 40 λεπτά. Ακολουθήσαμε τακτικά το πλάνο και αξίζαμε τη νίκη. Δεν είναι ποτέ εύκολο για εμένα να παίζω εδώ. Είμαι ανταγωνιστικός και για 40 λεπτά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζω απέναντι σε αυτή την ομάδα. και σε αυτό το παρκέ που πέρασα 11 υπέροχα χρόνια.

Τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ. Κρατάω τις ασίστ του Τζέιμς. Θα μπορούσε να είχε παραπάνω αλλά χάσαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Ξέρουμε πως μπορεί να σκοράρει, παίρνει τις σωστές αποφάσεις πάντα. Ο Ντιαλό ήταν εξαιρετικός σε όλα, προσφέρει σε πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστικά. Όλοι μας έδωσαν από κάτι».

Διαβάστε επίσης:

Euroleague: Η αστοχία από τα 6,75 έφερε την δεύτερη ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, 87-92 η Μονακό

«Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου

Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

ollandia ekloges nikitis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία – Εκλογές: Πρώτο το κεντρώο κόμμα στα exit polls – «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους», ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 01:53
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

1 / 3