Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων – Νεανίδων και U23 στο Δυρράχιο της Αλβανίας κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης.

Η νέα τεράστια επιτυχία για την ελληνική άρση βαρών έρχεται μετά τα δύο ασημένια και το ένα χάλκινο της Μαρίας Στρατουδάκη.

Εντυπωσίασε ο 20χρονος Λαμπρίδης

Ο 20χρονος Κωνσταντίνος Λαμπρίδης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των 65 κιλών στους Έφηβους, σηκώνοντας 155 κιλά στο ζετέ, ενώ στις δύο πρώτες προσπάθειές του σήκωσε με επιτυχία τα 150 και τα 153 κιλά.

Στο αρασέ ο Λαμπρίδης στάθηκε άτυχος, καθώς σήκωσε τα 120 κιλά και έχασε τα 123 και τα 125, με αποτέλεσμα να πάρει την 5η θέση, αλλά και να χάσει έδαφος στο σύνολο, όπου με 275 κιλά έμεινε για μία θέση εκτός βάθρου.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης κατάγεται και κατοικεί στην Αριδαία όπου γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2005 και είναι αθλητής του του ΠΑΣ Ολυμπιάδα Εξαπλατάνου.

Διαβάστε επίσης:

Η ανάρτηση της Πατουλίδου για τον Λάμπη Νικολάου και η αποκάλυψη για την απονομή στο βάθρο το 1992

Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο του δήμου Αθήνας με τα έργα στον Βοτανικό

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό