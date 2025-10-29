Με το «δεξί» ξεκίνησε η διαδρομή του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» νίκησαν την Κυριακή (26/10) τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και κέρδισαν ηρεμία ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απειληθεί ελάχιστα από τον αντίπαλο και παρά το γεγονός ότι για ακόμα ένα ματς δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, βρήκε δύο γκολ και πήρε μια σχετικά εύκολη νίκη. Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά του με ηρεμία, πράγμα απαραίτητο για το ξεκίνημά του στο «Τριφύλλι».

Παράλληλα, μπορεί ο Ράφα Μπενίτεθ να βρίσκεται ελάχιστες ημέρες στη χώρα μας, αλλά ήδη έχει εντοπίσει ποια στοιχεία χρήζουν άμεσης βελτίωσης και αλλαγής στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Εξάλλου, έχει κάνει την προεργασία του μαζί με τους συνεργάτες του πριν ακόμη αναλάβει τους «πράσινους».

Παιχνίδι με το παιχνίδι θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο έντονα τις δικές του «πινελιές», αν και ορισμένα κομμάτια τα είδαμε κατά διαστήματα και στο ματς με τον Αστέρα. Στοχευμένη πίεση, πιο γρήγορες επιθέσεις, καθώς και περισσότερη επιθετική νοοτροπία.

Περισσότερη ταχύτητα

Ο έμπειρος τεχνικός ψάχνει πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο επίθεσης σε σχέση με τους προκατόχους τους. Οι Ρουί Βιτόρια και Χρήστος Κόντης είχαν ένα κοινό στοιχείο μεταξύ τους και αυτό ήταν ο αργός ρυθμός που έδιναν στα ματς, αναζητώντας ανάπτυξη με πολλές κοντινές πάσες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πολύ συχνά ζητούσε από τους παίκτες του να χτυπήσουν άμεσα, με τη μπάλα να φεύγει μπροστά χωρίς καθυστέρηση.

Περισσότεροι παίκτες στην αντίπαλη περιοχή

Οι «πράσινοι» έβαλαν περισσότερους παίκτες στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, με πιο αξιοσημείωτο να είναι το γεγονός ότι βρέθηκε να κάνει κινήσεις κρυφού επιθετικού μέχρι και ο Τσιριβέγια, ο οποίος ως τώρα χρησιμοποιούταν κατά βάση ως καθαρό εξάρι.

Ταυτόχρονα, δόθηκε και η ελευθερία στον Τσέριν να σουτάρει όσο πιο συχνά μπορούσε, με τον Σλοβένο να δοκιμάζει τα πόδια του από θέσεις λίγο εκτός της μεγάλης περιοχής.

Πλάτος στην επίθεση

Τέλος, οι εξτρέμ είχαν εντολή να δίνουν πλάτος στην επίθεση και να πηγαίνουν όσο πιο συχνά γίνεται σε καταστάσεις 1vs1, γεγονός που βοήθησε τους Τετέ και Ζαρουρί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Ισπανός προπονητής θέλει τα εξτρέμ του να είναι επιθετικά και να προκαλούν διαρκώς τους αντίπαλους μπακ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τζούρισιτς μετακινήθηκε στον άξονα, με αποτέλεσμα ο Ζαρουρί να δώσει πνοή στα άκρα και η ομάδα να δείξει διάθεση για πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.

