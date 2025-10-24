Ράφα Μπενίτεθ: Η πρώτη προπόνηση με τον Παναθηναϊκό – «Η δουλειά ξεκινά» (Photos)

Tην πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι» πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ράφα Μπενίτεθ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, στην πρώτη του επαφή με την ομάδα.

«Πρώτη προπόνηση με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η δουλειά ξεκινά», αναφέρει το ποστάρισμα των «πράσινων» με τις φωτογραφίες από το Κορωπί.

Ο έμπειρος Ισπανός προπονητής, που υπέγραψε συμβόλαιο-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα και το πρωί της Παρασκευής (24/10) η ΠΑΕ ανακοίνωσε και τυπικά τη συνεργασία τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συλλόγου, ο άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ και Νάπολι θα παρουσιαστεί επίσημα στα ΜΜΕ το Σάββατο στις 12:00, στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί.

