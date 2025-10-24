search
24.10.2025 13:51

Κύπελλο μπάσκετ: Tα ζευγάρια του Final 8 – Ξανά μόνο στον τελικό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

24.10.2025 13:51
kipello_mpasket_new

Τα ζευγάρια του Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών στο μπάσκετ, το οποίο θα γίνει 17-21 Φεβρουαρίου, έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10).

Φέτος, στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, δεν υπήρχαν περιορισμοί στις διασταυρώσεις, ωστόσο εφόσον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR είναι στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης στο τέλος του πρώτου γύρου πρωταθλήματος, τότε μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι και πάλι μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο νικητής του UNICEF Trophy (AΓΕΧ, Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας, Ελευθερούπολη), εφόσον επικρατήσει του 12ου της κατάταξης της Stoiximan GBL στο τέλος του πρώτου γύρου, θα υποδεχθεί στην έδρα του τον 5ο της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια έχουν ως εξή:

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

  • 5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος
  • 1ος-4ος

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

  • 2ος-3ος
  • 6ος/11ος-7ος/10ος

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

  • Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)
  • Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

  • Νικητής Α-Νικητής Β

