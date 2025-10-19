search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:23
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

19.10.2025 22:32

Εποχή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό: Έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του ο Ισπανός και πιάνει δουλειά

19.10.2025 22:32
benitez_1710_1920-1080_new
credit: AP

Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ ξεκινάει πλέον κι επίσημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ισπανός τεχνικός έστειλε το βράδυ της Κυριακής (19/10) υπογεγραμμένο συμβόλαιό του προς τους «πράσινους» και μέσα στην εβδομαδα θα αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού».

Ο 65χρονος τεχνικός είχε συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο σχεδόν σε όλα με τον Γιάννη Αλαφούζο σε συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο, παρουσία και του Ιταλού, Φράνκο Μπαλντίνι, ωστόσο είχε ζητήσει δύο μέρες διορία για να «τελειώσει» το όλο θέμα.

Όπερ κι εγένετο την Κυριακή (19/10), με τον Μπενιτεθ να στέλνει με την υπογραφή του το συμβόλαιο που του προσέφερε ο Παναθηναϊκός με χρονική διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027 κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος, ενώ οι αποδοχές του θα φτάνουν τα 4 εκατ. ευρώ, στο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για προπονητή ελληνικής ομάδας.

Ο Ισπανός αναμένεται στην Αθήνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με την έλευσή του θα ανακοινωθεί κι επίσημα η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον Μπενίτεθ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας μετά την επιστροφή της απ’ την Ολλανδία και τον αγώνα της προσεχούς Πέμπτης (23/10) με τη Φέγενορντ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στο συγκεκριμένο ματς θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο ως πρώτος προπονητής ο Χρήστος Κόντης, με τους «πράσινους» να έχουν διάθεση να του προτείνουν την παραμονή του στην ομάδα ως μέλος του τιμ του Μπενίτεθ.

palaistini simaia opap arena – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

paok aek osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

troxaio kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα (Video)

gerapetritis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τις εκλογές στα Κατεχόμενα: «Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου»

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

1 / 3