Ντιέγκο Μαραντόνα: Σουηδική εταιρεία έκλεισε συμφωνία με τους κληρονόμους του για τη δημιουργία εμπορικής μάρκας

Εταιρία από την Σουηδία προχώρησε σε συμφωνία με τους πέντε κληρονόμους του Ντιέγκο Μαραντόνα να δημιουργήσει εμπορική μάρκα με το όνομά του.

Ο Ιρανικής καταγωγής επιχειρηματίας Ας Πουρνούρι και η Electa Global ανακοίνωσαν την εμπορία προϊόντων με το όνομα «Maradona».

Κάθε προϊόν που θα κυκλοφορεί με το όνομά του, θα πρέπει να έχει την έγκριση των κληρονόμων του Ντιεγκίτο που όταν ήταν εν ζωή δεν αξιοποίησε το όνομά του εμπορικά. H εταιρεία θα παράγει ρούχα, αξεσουάρ και παπούτσια, που θα πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της ζωής του και, μετά το θάνατό του, η οικογένεια και τα παιδιά του δεν ήθελαν να συνεργαστούν με κανέναν», εξήγησε ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας ότι «χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους».

