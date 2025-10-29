Η ανάρτηση της Πατουλίδου για τον Λάμπη Νικολάου και η αποκάλυψη για την απονομή στο βάθρο το 1992

Το μετάλλιο της Βούλας Πατουλίδου το 1992 στη Βαρκελώνη, μαζί με αυτό του Πύρρου Δήμα, άλλαξε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Ενα μετάλλιο στο οποίο την απονομή είχε κάνει ο Λάμπης Νικολάου που χθες απεβίωσε.

Η Πατουλίδου σε ανάρτησή της αποχαιρέτησε τον τότε πρόεδρο της ΕΟΕ, αποκαλύπτοντας ένα… παρασκήνιο από την ημέρα εκείνη της απονομής.

«Υπάρχουν στιγμές που χαράζονται ανεξίτηλα στη μνήμη, γιατί μέσα τους χωρά όλη η ψυχή της Ελλάδας.

Βαρκελώνη, 1992… Ανεβασμένη στο βάθρο περιμένω την απονομή. Τότε βλέπω τον Λάμπη Νικολάου να έρχεται προς εμένα. Δεν ήταν να την κάνει εκείνος. Κι όμως, όταν ένιωσε το μεγαλείο της στιγμής, θέλησε να ναι αυτός ο άνθρωπος που θα κρεμάσει το χρυσό μετάλλιο στο λαιμό μου.

Δανείστηκε ένα σακάκι για να είναι «επίσημος», και στο τσεπάκι του η ελληνική σημαία έγινε μαντιλάκι· σύμβολο περηφάνιας και συγκίνησης. Έλληνας σε Ελληνίδα!

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την αυθόρμητη αντίδραση, τη ζεστασιά, την ευγένεια ενός Ανθρώπου που δεν χρειαζόταν τίτλους για να είναι μεγάλος.

Έτσι θα σε θυμάμαι, Λάμπη Νικολάου.

Όχι μόνο ως Πρόεδρο, αλλά ως εκείνον που κατάλαβε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, πριν ακόμη ειπωθεί.

Με το βλέμμα να λάμπει, με την καρδιά να χτυπά μαζί μας.

Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.

Άφησες πίσω σου όχι μόνο έργο, αλλά και ψυχή» έγραψε.

