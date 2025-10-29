Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του ΟΑΚΑ και κέρδισε 3.000 ευρώ (video)

Χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του αλλά και… πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ έφυγε χθες (28/10) το βράδυ από το κλειστό του ΟΑΚΑ ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης, όπως είναι το όνομα του, κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο από τη μέση του γηπέδου στο ημίχρονο του αγώνα, πετυχαίνοντας καλάθι αξίας 3.000 ευρώ.

Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού τρελάθηκε και, όπως ήταν φυσικό, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο.

Δείτε το βίντεο με το «χρυσό» τρίποντο:

