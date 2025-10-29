Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του ΟΑΚΑ και κέρδισε 3.000 ευρώ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του αλλά και… πλουσιότερος κατά 3.000 ευρώ έφυγε χθες (28/10) το βράδυ από το κλειστό του ΟΑΚΑ ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
Ο Δημήτρης, όπως είναι το όνομα του, κατάφερε να ευστοχήσει σε τρίποντο από τη μέση του γηπέδου στο ημίχρονο του αγώνα, πετυχαίνοντας καλάθι αξίας 3.000 ευρώ.
Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού τρελάθηκε και, όπως ήταν φυσικό, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο.
Δείτε το βίντεο με το «χρυσό» τρίποντο:
