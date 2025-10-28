Euroleague: «Βρήκε» την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την αμυντική του ταυτότητα στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο και χωρίς να αισθανθεί και πάλι πίεση από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 99-85 των Ισραηλινών στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας σε 5-2 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πέμπτη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν, παρουσιάζοντας ένταση και ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ασταμάτητος στο ξεκίνημα, σημειώνοντας 10 πόντους και 3 κλεψίματα μέσα σε επτά λεπτά, με τους «πράσινους» να παίρνουν προβάδισμα 22-14 στο 7΄. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας, όμως, αντέδρασε άμεσα, αξιοποιώντας την αμυντική ανισορροπία του Παναθηναϊκού και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση απάντησε με ένα επιμέρους 11-2, για το 24-25 στο 10΄, χάρη σε τρίποντο του Κλαρκ στην εκπνοή από την άλλη άκρη του γηπέδου.

Στη δεύτερη περίοδο, τα εύστοχα τρίποντα των Σορτς και Μήτογλου έφεραν ξανά το «τριφύλλι» σε θέση οδηγού (30-27 στο 12΄). Ωστόσο, στο 14ο λεπτό του αγώνα, ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο ύστερα από σύγκρουση με τον ΝτιΜπαρτολομέο, προκαλώντας ανησυχία στο ΟΑΚΑ. Παρά τις προσπάθειες των «πρασίνων», η Μακάμπι έκλεισε το ημίχρονο στο +2 (47-49), με πρωταγωνιστές τους Κλαρκ (12π.), Σόρκιν (10π.), Χορντ (9π.) και Λιφ (8π.).

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Κέντρικ Ναν μπήκε… σεληνιασμένος. Μέχρι το 25ο λεπτό είχε ήδη σκοράρει 11 πόντους, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 60-60. Στη συνέχεια, Όσμαν και Μήτογλου σήκωσαν… μανίκια και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στο 68-62 (28’), προτού η Μακάμπι μειώσει σε 68-66 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ανέβασαν στροφές στην άμυνα και με πειθαρχία και ένταση στις δύο πλευρές του παρκέ, άνοιξαν για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (83-71 35΄) και δεν κοίταξαν πίσω…

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Λάτισεβς, Κορτές

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 13 (1), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 20 (2), Χολμς 2, Σλούκας 7 (1), Γκραντ (3 ασίστ), Ναν 22 (4), Ερναγκόμεθ 8, Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 16.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Όντεντ Κάτας): Χορντ 15, Κλαρκ 14 (2), Σάντος 7 (1), Γουόκερ 10 (1), Σόρκιν 10, Μπρισέτ 9 (1), Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ντάουτιν 2, Λιφ 12, Μπλατ 6.

