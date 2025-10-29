search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 12:33

Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο του δήμου Αθήνας με τα έργα στον Βοτανικό

29.10.2025 12:33
votanikos_pao_2910_1920-1080_new

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δημοσιοποίησε -μέσω του λογαριασμού του στο Facebook- ένα εντυπωσιακό βίντεο, για την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό μέσα από νυχτερινά πλάνα με drone.

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Το “σπίτι” του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής.

Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δούκας.

Το εντυπωσιακό βίντεο του Dronetube_GR για την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

Διαβάστε επίσης:

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του ΟΑΚΑ και κέρδισε 3.000 ευρώ (video)

Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις – Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φέρνει το ATP Tour στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:48
Kelsey Grammer-new
LIFESTYLE

Κέλσι Γκράμερ: Μπαμπάς για όγδοη φορά στα 70 του ο ηθοποιός

slovakia-pezoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σλοβακία… πρωτοπορεί: Βάζει όριο ταχύτητας και στους πεζούς 

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

1 / 3