Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο του δήμου Αθήνας με τα έργα στον Βοτανικό

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δημοσιοποίησε -μέσω του λογαριασμού του στο Facebook- ένα εντυπωσιακό βίντεο, για την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό μέσα από νυχτερινά πλάνα με drone.

«Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Το “σπίτι” του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά…

Στα εντυπωσιακά νυχτερινά πλάνα, με φόντο την Ακρόπολη, βλέπουμε ένα έργο που τιμά την ιστορία ενός μεγάλου αθλητικού συλλόγου και ταυτόχρονα αλλάζει το μέλλον μιας ολόκληρης περιοχής.

Η Αθήνα αποκτά το γήπεδο που της αξίζει», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δούκας.

Το εντυπωσιακό βίντεο του Dronetube_GR για την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

