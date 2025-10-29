Euroleague: Η αστοχία από τα 6,75 έφερε την δεύτερη ήττα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, 87-92 η Μονακό

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

Δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ Τελ Αβίβ, 97-84 την Παρτίζαν

Η Χαποέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε στην… ουδέτερη Σόφια την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 6-1 παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 97-84 της Παρτιζάν, για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τέταρτη ήττα του και δεύτερη διαδοχική.

Οι Ισραηλινοί βασίστηκαν στη διάρκεια που επέδειξαν στο κομμάτι της παραγωγικότητας, απόρροια των εξαιρετικών ποσοστών ευστοχίας τους, αλλά και στις απουσίες των Σέρβων, που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία χωρίς τους Καρλίκ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Μάριο Νάκιτς και τον νεοαποκτηθέντα Νικ Καλάθη.

Χαρακτηριστικό του επιθετικού πλουραλισμού της Χαποέλ είναι ότι επτά παίκτες της τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Ξεχώρισε ο Κόλιν Μάλκολμ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους (3/4 τρίποντα), μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Αντίθετα, ο Βασίλιε Μίτσιτς έμεινε σε ρηχά νερά, αστοχώντας και στα έξι τρίποντα που επιχείρησε. Από την πλευρά της Παρτίζαν, κορυφαίος ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε το ντεμπούτο του, προσθέτοντας 6 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84

Σε αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85

Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90

Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2

Παναθηναϊκός 5-2

Ολυμπιακός 4-3

Παρί (Γαλλία) 4-3

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3

Βαλένθια (Ισπανία) 4-3

Μονακό (Μονακό) 4-3

Παρτιζάν (Σερβία) 3-4

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5

Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6

Διαβάστε επίσης:

Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Κύπελλο Ελλάδας: Περίπατος Ολυμπιακού με 5-0 έναντι του Βόλου – Η ΑΕΚ 1-0 την Ηλιούπολη, ο Άρης 3-1 το Αιγάλεω

Η ανάρτηση της Πατουλίδου για τον Λάμπη Νικολάου και η αποκάλυψη για την απονομή στο βάθρο το 1992