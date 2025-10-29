Κύπελλο Ελλάδας: Περίπατος Ολυμπιακού με 5-0 έναντι του Βόλου – Η ΑΕΚ 1-0 την Ηλιούπολη, ο Άρης 3-1 το Αιγάλεω

Σε… περίπατο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός τον αγώνα με τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το εμφατικό 5-0.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε ολοκληρωτικό rotation στην ενδεκάδα των Πειραιωτών, ήταν ο Γιάρεμτσουκ που σημείωσε δύο γκολ (το δεύτερο, με το οποίο ήταν το 3-0 ήταν εντυπωσιακό), ενώ άλλα δύο τέρματα πρόσθεσε ο Μπιανκόν κι ένα ο Γιαζίτζι με πέναλτι.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπιανκόν από κόρνερ του Στρεφέτσα κι άστοχη έξοδο του Αντελέγιε. Οι Πειραιώτες έχασαν σημαντικές ευκαιρίες με τον Γιάρεμτσουκ στο 24’ και στο 27’, προτού ο Ουκρανός φορ βρει δύο φορές δίχτυα σε διάστημα δύο λεπτών.

Στο 43’ με κοντινή προσπάθεια και στο 44’ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ. Στο 45’+2’ ο Γιαζίτζι εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά κι ο Μπιανκόν ξανά με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τον Ολυμπιακό να χάνει κι άλλες ευκαιρίες κι εντέλει να φτάνει στο τελικό 5-0 με πέναλτι του Γιαζίτζι έπειτα από ανατροπή του Πνευμονίδη απ’ τον Αντελέγιε.

Ο Καλοσκάμης απέτρεψε την «γκέλα» της δεκαετίας για την ΑΕΚ, 1-0 την Ηλιούπολη

Η ουραγός στον Β΄ όμιλο της Super League 2, Ηλιούπολη, έβαλε πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία σώθηκε από μια επονείδιστη ισοπαλία σε αυτή τη συνάντηση της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη στην τελευταία φάση του αγώνα!

Η Ένωση, παρά το φρεσκάρισμα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε σαφέστατα επηρεασμένη από τις δύο συνεχείς ήττες στα ντέρμπι του πρωταθλήματος (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός) ενώ και σήμερα έδειξε την αδυναμία της στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπου έλειπε το καθαρό μυαλό και η τελική πάσα.

Η γηπεδούχος ομάδα, με πολλά προβλήματα και υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Κουδούνη, έπαιξε ηρωϊκά και παραλίγο να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα από έναν αντίπαλο από τον οποίο τη χωρίζει το… χάος. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο απείλησε δυο φορές με τον Χριστόπουλο, ενώ στο ίδιο διάστημα μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήταν το σουτ το δοκάρι από τον Κουτέσα στο 23΄.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν άλλη μια καλή στιγμή στο 38΄, με τον γκολκίπερ Τσιλιγγίρη να σταματά στην ίδια φάση την κεφαλιά του Γκρούγιτς κι εν συνεχεία το σουτ του Πιερό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει με τα μακρινά και άστοχα σουτ των Γκρούγιτς (55΄), Ζοάο Μάριο (60΄), έχοντας πρόβλημα στη δημιουργία συνεργασιών.

Η κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων στην επανάληψη ήταν στο 90ό λεπτό, όταν οι αμυντικοί της Ηλιούπολης απομάκρυναν επί της γραμμής την προσπάθεια του Κοϊτά, για να δώσει εν τέλει τη λύτρωση ο Καλοσκάμης στην τελευταία φάση του αγώνα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν σε μακρινή μπαλιά ο Πιερό πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον Καλοσκάμη από αντίπαλο κι εκείνος ευστόχησε στο… buzzer beater.

Η ΑΕΚ έκανε το 3/3 και την 4η αγωνιστική υποδέχεται τον ΟΦΗ, που επίσης έχει 9 βαθμούς, ενώ για την Ηλιούπολη ήταν η τρίτη ήττα.

Έβγαλε την υποχρέωση ο Άρης, 3-1 το Αιγάλεω

Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις στατικές φάσεις, ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Αιγάλεω στο ουδέτερο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο «τρίποντο» με τις κεφαλιές των Λίντσεϊ Ρόουζ (29’), Νόα Σούντγκρεν (59’) και Λορέν Μορόν (90+5’), με το «Σίτι» να ισοφαρίζει προσωρινά με τον Μανσούρ Φοφανά (54’) και να χάνει απίθανη ευκαιρία λίγα λεπτά μετά για να προηγηθεί. Εν τέλει, αποκλείστηκε…

Το παιχνίδι δεν άρχισε καθόλου καλά για τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς ο 61χρονος Ισπανός προπονητής του Άρη είδε τον Χάμζα Μεντίλ να αποχωρεί με πρόβλημα (πιθανότατα κάκωση) στο αριστερό γόνατο. Οι «κίτρινοι» απείλησαν με τα (άστοχα) σουτ των Λορέν Μορόν (3’), Πιόνε Σίστο (14’) και Νοά Φαντιγκά (24’), για να ανοίξουν το σκορ πριν το ημίωρο. Εκτέλεση κόρνερ από τον Ολίμπιου Μορουτσάν, γυριστή κεφαλιά του Ρόουζ στο πρώτο δοκάρι και 0-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα καλό σουτ του Άλβαρο Τεχέρο που, όμως, κατέληξε στην αγκαλιά του Ηλία Κυρίτση.

Το «Σίτι», που δεν είχε απειλήσει, κατάφερε να ισοφαρίσει στην πρώτη του, ουσιαστικά, ευκαιρία. Ο Γκαραμπέτ Τακεσιάν έδωσε στον Φοφανά, που με σουτ νίκησε τον Γιώργο Αθανασιάδη για το 1-1 στο 54’.

Το Αιγάλεω έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 58’, όταν στην ίδια φάση οι προσπάθειες των Ανδρέα Αθανασακόπουλου και Νίκου Γιαννίκου κατέληξαν στα δοκάρια του Αθανασιάδη. Και, επειδή η μπάλα «τιμωρεί», στο επόμενο λεπτό, ήρθε το 1-2. Νέα εκτέλεση κόρνερ, αυτή τη φορά του Μόντσου Ροντρίγκεθ, κεφαλιά του Σούντγκρεν στο πρώτο δοκάρι και νέο προβάδισμα για τον Άρη.

Ο Μορόν (55’, 69’) συνέχισε να σπαταλά ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς, ο Ιβάν Τσεργκά στο 84’, μετά από στημένη φάση, απέτυχε να βρει στόχο για το Αιγάλεω, για να έρθει το 1-3 στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Μόντσου, κεφαλιά του Μορόν και… τέλος. Ο Άρης έφτασε στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς κι απομένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ το Αιγάλεω με τρεις ήττες σε ισάριθμους αγώνες ουσιαστικά αποχαιρέτησε το θεσμό.

