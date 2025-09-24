Κύπελλο Ελλάδας: H ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού και έκανε το «2Χ2» – Δεύτερη νίκη και για τον Λεβαδειακό, 2-1 τη Λάρισα

Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καλοσκάμη, η ΑΕΚ πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας 2-0 του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο νεαρός άσος έφτιαξε το πρώτο γκολ που σημείωσε ο Πιερό στο 26΄ και σημείωσε το δεύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μείωσαν με πέναλτι του Αγκίρε οι φιλοξενούμενοι στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Ένωση ήταν επιθετική, γρήγορη και αποτελεσματική αφηνοντας απόλυτα ικανοποιημένους τους περίπου 10.000 φίλους της που βρέθηκαν στη OPAP Arena. Στο 26΄ ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά στην περιοχή και ο Πιερό, επίσης με το κεφάλι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 45+1΄ ήταν η σειρά του Καλοσκάμη με ένα υπέροχο πλασέ από το ύψος της περιοχής να πετύχει το παρθενικό του γκολ στα «κιτρινόμαυρα» και να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν ανοιχτά, ο Παναιτωλικός είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και έφτασε 2-3 φορές με αξιώσεις στην περιοχή του Μπρινιόλι. Η Ένωση είχε τις δικές της στιγμές, με κορυφαία το δοκάρι του Γιόβιτς στο 75΄. Στις καθυστερήσεις ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Βίντα και ο Αγκίρε από τη «βούλα» διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90+2΄.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνη)

Κίτρινες: Οντουμπάτζο – Κοντούρης, Σιέλης, Μανρίκε, Στάγιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63΄ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (85΄ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Ελίασον (63΄ Κοϊτά), Πιερό (63΄ Γιόβιτς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Κοντούρης (79΄ Αγκίρε), Ματσάν (87΄ Νικολάου), Ενκολό, Άλεξιτς (79΄ Σμυρλής), Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (38΄ Μπουχαλάκης), Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ (79΄ Εστεμπάν)

Με… buzzer beater του Παλάσιος, ο ασταμάτητος Λεβαδειακός έκανε το «2Χ2» στη Λάρισα

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει τη… δίχως φρένα πορεία του στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη του μέσα σε μία εβδομάδα, αυτή τη φορά επί της ΑΕΛ στην AEL FC Arena, επικρατώντας με 2-1 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρις σ’ ένα «χτύπημα» του Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε το «2Χ2» και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Phase του Κυπέλλου με 6 βαθμούς, μαζί με τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ και δείχνει πως είναι έτοιμη για πολύ μεγάλα πράγματα.

Αφού… προειδοποίησαν με μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόσο (22’ πλασέ λίγο άουτ, 41’ απόκρουση Αναγνωστόπουλου), οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ με το σουτ του Συμελίδη στο 43’. Η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82’ με την προσπάθεια του Πασά που βρήκε πάνω και στον Κάτρη, όμως τη λύση για τον Λεβαδειακό έδωσε ο Παλάσιος στο 90’+5’ με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Όζμπολτ.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: 33′ Ατανάσοφ, 53′ Παπαγεωργίου, 59′ Στάικος, 90′ Γιούσης – 49′ Συμελίδης, 66′ Φίλων, 80′ Γκούμας, 88′ Τσιμπόλα

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Σουρλής (10′ λ.τρ. Τούπτα), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρεζ), Γιούσης, Γκαράτε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (76′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85′ Παλάσιος), Συμελίδης (67′ Βήχος), Πεντρόσο.

