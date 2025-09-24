search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:19
24.09.2025 12:46

Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

24.09.2025 12:46
sakkari tenis 98- new
Photo: AP Αρχείου

Χρειάστηκε 3 ώρες και 29 λεπτά η Μαρία Σάκκαρη για να κάμψει την αντίσταση της Άσλιν Κρούγκερ στον 1ο γύρο του China Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) σε ένα παιχνίδι που οι δύο αντίπαλες πήγαιναν πόντο-πόντο.

Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντες από τον Καναδά, την οποία έχει κερδίσει 3 φορές στο παρελθόν (3-0) και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ.

