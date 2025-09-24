Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χρειάστηκε 3 ώρες και 29 λεπτά η Μαρία Σάκκαρη για να κάμψει την αντίσταση της Άσλιν Κρούγκερ στον 1ο γύρο του China Open.
Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) σε ένα παιχνίδι που οι δύο αντίπαλες πήγαιναν πόντο-πόντο.
Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντες από τον Καναδά, την οποία έχει κερδίσει 3 φορές στο παρελθόν (3-0) και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ.
A WINNER AT LAST 🙏@mariasakkari grinds out a third set victory over Krueger 7-6, 6-7, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/LAw8qUKleL— wta (@WTA) September 24, 2025
Διαβάστε επίσης:
Κύπελλο Ελλάδας: Με γκολ του Μισεουί ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και έκανε το 2Χ2 στη League Phase
Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος στον κόσμο ο Ντεμπελέ, καλύτερη ομάδα η Παρί και προπονητής ο Λουίς Ενρίκε (Videos)
Ο Πύρρος Δήμας έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα και εξόργισε την ΕΟΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.