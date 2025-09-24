Με το δεξί η Σάκκαρη στη Κίνα, κέρδισε την Κρούγκερ μετά από «μαραθώνιο» 3,5 ωρών (video)

Χρειάστηκε 3 ώρες και 29 λεπτά η Μαρία Σάκκαρη για να κάμψει την αντίσταση της Άσλιν Κρούγκερ στον 1ο γύρο του China Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-5) σε ένα παιχνίδι που οι δύο αντίπαλες πήγαιναν πόντο-πόντο.

Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τη Λέιλα Φερνάντες από τον Καναδά, την οποία έχει κερδίσει 3 φορές στο παρελθόν (3-0) και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ.

A WINNER AT LAST 🙏@mariasakkari grinds out a third set victory over Krueger 7-6, 6-7, 7-5.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/LAw8qUKleL September 24, 2025

