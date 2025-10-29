search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 21:50

«Πράσινος» έως το 2029 ο Μήτογλου

29.10.2025 21:50
mitoglou giannakopouloi 88- new

Ο Παναθηναϊκός και ο Ντίνος Μήτογλου θα πορευθούν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σήμερα (29/10) σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους, που θα έχει ισχύ έως το 2029.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 1996 και ύψους 2,10μ., αποτελεί βασικό μέλος του κορμού των «πρασίνων» και έναν αθλητή που έχει εξελιχθεί και γιγαντωθεί μέσα στον σύλλογο. Με τη σταθερότητά του και τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Από το 2017, ο Μήτογλου έχει αγωνιστεί σε 190 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων τα 13 με την Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021-22. Στο σύνολο της πορείας του στη διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη φετινή χρονιά, ο 28χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, μετρώνοντας μέσο όρο 5,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 13:21 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί και αγαπημένο παίκτη του γιού του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ, Παύλου.

Διαβάστε επίσης:

Άρση Βαρών: «Ασημένιος» ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Κύπελλο Ελλάδας: Περίπατος Ολυμπιακού με 5-0 έναντι του Βόλου – Η ΑΕΚ 1-0 την Ηλιούπολη, ο Άρης 3-1 το Αιγάλεω

Η ανάρτηση της Πατουλίδου για τον Λάμπη Νικολάου και η αποκάλυψη για την απονομή στο βάθρο το 1992

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
louros
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

lazopoulos gynaikes 44- new
MEDIA

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

ollandia nikitis eklogon d66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 23:17
louros
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

lazopoulos gynaikes 44- new
MEDIA

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

ispania valencia ekdilosi mnimis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

1 / 3