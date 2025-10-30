search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

30.10.2025

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη έως το 2029

Παίκτες του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι πλέον από το πρωί της Πέμπτης (30/10) οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή τους από την Κηφισιά.

Και οι δύο ποδοσφαιριστές υπέγραψαν συμβόλαια έως το καλοκαίρι του 2029 με το «τριφύλλι». Ο Τεττέη θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας τον προσεχή Ιανουάριο κι ο Παντελίδης το καλοκαίρι του 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του “χρυσού” γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League».

