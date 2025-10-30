ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό: «Αθήνα είσαι έτοιμη;» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τη λεζάντα «Αθήνα είσαι έτοιμη;» έντυσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το βίντεο που παρουσίασε στους φίλους των πρασίνων για το νέο γήπεδο της ομάδας που κατασκευάζεται στον Βοτανικό.
Με το βίντεο που ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ, παρουσιάζει έναν γερανό στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου, με το τριφύλλι επάνω σε αυτόν και φόντο την Ακρόπολη.
Υπενθυμίζεται ότι και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δημοσιοποίησε -μέσω του λογαριασμού του στο Facebook- ένα εντυπωσιακό βίντεο, για την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό μέσα από νυχτερινά πλάνα με drone.
