Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του «Greek Freak» στην Ιντιάνα και το «ήρεμα ρε φίλε» του Θανάση (videos)

Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο καλάθι στη λήξη, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 117-115 των Ιντιάνα Πέισερς εκτός έδρας.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (13/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής, υπογράφοντας την πέμπτη φετινή εμφάνισή του με τουλάχιστον 30 πόντους και το πέμπτο του «νταμπλ-νταμπλ» σε έξι αγώνες.

Στην τελευταία φάση, με το σκορ ισόπαλο (115-115), ο Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Άαρον Νίσμιθ, γύρισε προς τα αριστερά και με fadeaway σουτ πάνω από τον Αϊζέια Τζάκσον έδωσε τη νίκη στους Μπακς, τη στιγμή που ο δεύτερος επιχειρούσε μάταια να κόψει την μπάλα.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Αρχικά έπιασε τα γεννητικά του όργανα, στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς να… σωπάσουν, ενώ στο τέλος αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο όσο έκανε τον Καίσαρα με τους αντίχειρές του προς τα κάτω.

GIANNIS IS WILDING 😂😂😂



• Hit the game winner

• Grabbed his crotch

• Told the crowd to be quiet

• Started booing the fans



THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO



pic.twitter.com/Np4VhCnY5t — Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025

Οι πανηγυρισμοί του Γιάννη αποδείχθηκαν κάπως… υπερβολικοί ακόμα και για τον -ιδιαίτερα εκφραστικό- αδερφό του, Θανάση, ο οποίος τον πλησίασε και του φώναζε «ήρεμα, ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου», προτρέποντάς τον να σταματήσει για να μην ανάψουν τα αίματα.

«Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, όχι αν δεν σουτάρεις»

Μετά το εντυπωσιακό του φινάλε στην Ιντιανάπολις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε τη νοοτροπία που τον οδήγησε να πάρει -και να βάλει- το τελευταίο σουτ, χαρίζοντας τη νίκη στους Μιλγουόκι Μπακς επί των Πέισερς (117-115). Ο «Greek Freak» στάθηκε στην πίστη του στην ευθύνη της στιγμής, τονίζοντας ότι προτιμά να ρισκάρει την αποτυχία παρά να μετανιώσει για μια ευκαιρία που δεν πήρε.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Νομίζω ότι απέμεναν 14″ στο χρονόμετρο. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε παρόμοια θέση με αυτή την ομάδα. Ήθελα απλά να σιγουρέψω ότι θα πάρω εγώ το τελευταίο σουτ. Μία ή δύο κατοχές πριν, πήρα ένα σουτ που δεν ήταν καλό και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν “ξεκίνα την ντρίμπλα σου στα 6″, πάρε το σουτ στα 2″ ή στο 1″ και σούταρε καλά”. Κάτι που έκανα και μπήκε μέσα.

Είναι ένστικτο. Ξέρετε, τη στιγμή που έκανα την περιστροφή, αισθάνθηκα ότι ερχόταν ο αντίπαλος και για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου είδα τον Μάιλς (Τέρνερ) να είναι κάτω από το καλάθι, αλλά ήξερα ότι απέμενε ένα δευτερόλεπτο και έπρεπε να πάρω το σουτ, οπότε την έβαλα στο χέρι μου, τη σούταρα, τη σούταρα καλά και πήγε μέσα.

Μπορείς να ζήσεις αν αστοχήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις εάν δεν σουτάρεις. Μπορώ να πάω να κοιμηθώ αν έχω πάρει το σουτ και το έχω χάσει, γιατί θα μπω στα αποδυτήρια και θα κοιτάξω τους συμπαίκτες μου στα μάτια, λέγοντας “δικό μου το λάθος, θα βάλω το επόμενο”. Αν όμως δεν πάρεις το σουτ, πονάει.

Οπότε ναι έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή θέση. Κάποιες φορές έχω αστοχήσει, κάποιες έχω ευστοχήσει. Ο κόσμος δεν θυμάται τις φορές που αστόχησες, θυμάται όμως όλες τις φορές που έβαλες το καλάθι. Οπότε είμαι χαρούμενος για αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Μπάσκετ: Ανακοινώθηκε κι επίσημα η παραμονή Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

Θρήνος στο σερβικό ποδόσφαιρο: Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο προπονητής της Ράντνιτσκι (Video)