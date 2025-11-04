Ο Αντετοκούνμπο… σώπασε τους Πέισερς στην Ιντιάνα με buzzer beater (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής τα ξημερώματα στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς. Οι Μπακς κέρδισαν τους φιναλίστ των περσινών τελικών του NBA με 117-115, με τον Αντετοκούνμπο να ευστοχεί σε καλάθι, σε νεκρό χρόνο.

Εβαλε ένα πολύ δύσκολο σουτ από μέση απόσταση και χάρισε τη νίκη στα «ελάφια», ενώ αμέσως έκανε κίνηση προς τους οπαδούς της Ιντιάνα να… σωπάσουν, καθώς αποδοκίμαζαν έντονα νωρίτερα.

GIANNIS HITS THE GAME WINNER AT THE BUZZER! pic.twitter.com/Tz0aoHxFXA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Συνολικά ο Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Οι Μπακς μετρούν 5 νίκες και 2 ήττες στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη

Θρήνος στο σερβικό ποδόσφαιρο: Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο προπονητής της Ράντνιτσκι (Video)

Σαρωτικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι καλύτερος από τον Μέσι»