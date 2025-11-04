search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:51
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

04.11.2025 10:39

Ο Αντετοκούνμπο… σώπασε τους Πέισερς στην Ιντιάνα με buzzer beater (video)

04.11.2025 10:39
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής τα ξημερώματα στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ιντιάνα Πέισερς. Οι Μπακς κέρδισαν τους φιναλίστ των περσινών τελικών του NBA με 117-115, με τον Αντετοκούνμπο να ευστοχεί σε καλάθι, σε νεκρό χρόνο.

Εβαλε ένα πολύ δύσκολο σουτ από μέση απόσταση και χάρισε τη νίκη στα «ελάφια», ενώ αμέσως έκανε κίνηση προς τους οπαδούς της Ιντιάνα να… σωπάσουν, καθώς αποδοκίμαζαν έντονα νωρίτερα.

Συνολικά ο Αντετοκούνμπο είχε 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Οι Μπακς μετρούν 5 νίκες και 2 ήττες στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.

