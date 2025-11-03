Σαρωτικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι καλύτερος από τον Μέσι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σαρωτικός ήταν ο Πορτογάλος σούπερσταρ Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη, που παραχώρησε στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.
Ο Ρονάλντο χωρίς περιστροφές δήλωσε ότι είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Μέσι. «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».
Ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια.
Ερωτηθείς αν τον πείραξε η δήλωσε του Γουέιν Ρούνεϊ ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».
