ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 21:20
03.11.2025 20:33

Σαρωτικός ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι καλύτερος από τον Μέσι»

03.11.2025 20:33
Σαρωτικός ήταν ο Πορτογάλος σούπερσταρ Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη, που παραχώρησε στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.

Ο Ρονάλντο χωρίς περιστροφές δήλωσε ότι είναι καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Μέσι. «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια.

Ερωτηθείς αν τον πείραξε η δήλωσε του Γουέιν Ρούνεϊ ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

