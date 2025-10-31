search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 18:25
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

31.10.2025 16:25

Στον Εμπαπέ το Χρυσό Παπούτσι για το 2025

31.10.2025 16:25
Το «Χρυσό Παπούτσι» για το 2025 παρέλαβε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ

«Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι για την ομάδα και εύχομαι να κατακτήσουμε αρκετούς φέτος γιατί πραγματικά έχουμε εντυπωσιακό σύνολο» είπε ο Γάλλος επιθετικός, που έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο που κατακτά το «Χρυσό Παπούτσι».

Το χρυσό παπούτσι απονέμεται κάθε χρόνο στον πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη. Ο Λίονελ Μέσι έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τρεις. Πέρυσί η διάκριση απονεμήθηκε στον Χάρι Κέιν από την Μπάγερν Μονάχου

