Στον Εμπαπέ το Χρυσό Παπούτσι για το 2025

Το «Χρυσό Παπούτσι» για το 2025 παρέλαβε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ.
«Το πιο σημαντικό είναι οι τίτλοι για την ομάδα και εύχομαι να κατακτήσουμε αρκετούς φέτος γιατί πραγματικά έχουμε εντυπωσιακό σύνολο» είπε ο Γάλλος επιθετικός, που έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο που κατακτά το «Χρυσό Παπούτσι».
Το χρυσό παπούτσι απονέμεται κάθε χρόνο στον πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη. Ο Λίονελ Μέσι έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τρεις. Πέρυσί η διάκριση απονεμήθηκε στον Χάρι Κέιν από την Μπάγερν Μονάχου.
