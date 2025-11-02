Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εξήγηση του Greek Freak για το μαυρισμένο μάτι και ο …κλέφτης (Video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το μαυρισμένο του μάτι. Ο Greek Freak πέτυχε 26 πόντους, αλλά η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για τους Μπακς που ηττήθηκαν από τους Κινγκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε ότι αυτό του συνέβη όταν προσπάθησε να σταματήσει κάποιον κλέφτη, που επιχείρησε να κλέψει την τσάντα μίας κυρίας. «Ο φιλικός σας γείτονας Γιάννης», ανέφεραν οι Μπακς στη λεζάντα του σχετικού βίντεο κατά παράφραση της γνωστής ατάκας του Σπάιντερμαν «Ο φιλικός σας γείτονας Σπάιντερμαν».

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει μια τσάντα από μια κυρία. Του φώναξα ‘τι κάνεις ρε φίλε; Σταμάτα!’. Τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω. Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία και μετά ήταν ασφαλής. Πλήρωσα και τα ψώνια στο μανάβικο, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

