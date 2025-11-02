Κολύμβηση: Η Παυλοπούλου «διέλυσε» ρεκόρ 16 χρόνων στα 200μ μικτή ατομική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Νικολέττα Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με την παρουσία της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και ξεκίνησε τη νέα με την επίτευξη ενός πολύ μεγάλου πανελλήνιου ρεκόρ.
Η κολυμβήτρια του ΑΟΠ Φαλήρου, στην 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, σημείωσε εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μικτή ατομική με επίδοση 2:10.63. Το προηγούμενο είχε η Λυσιστράτη Χαλκίδη από το 2009 με επίδοση 2:14.38.
