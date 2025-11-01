Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ, δίνοντας στην ΠΑΕ διορία πέντε ημερών για εξόφληση του Θανάση Παπάζογλου.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».

