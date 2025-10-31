Euroleague: Με οδηγό την άμυνα ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, 62-58 την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός, χάρη στην άμυνά του στο β΄ μέρος, επικράτησε με 62-58 της πρωτοπόρου της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κράτησαν την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης φέτος, με 93 πόντους μέσο όρο πριν τον αποψινό αγώνα, στους 58 πόντους!

Χωρίς να «πιάσει» υψηλή απόδοση στην επίθεση, με 7/31 τρίποντα (7/29 οι Ισραηλινοί) και υποπίπτοντας σε 16 λάθη (14 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη) ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό και ανέβηκε στο 5-3. Η Χάποελ υποχώρησε στο 6-2.

Οι 4 πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο, γέμισαν αυτοπεποίθηση τους «ερυθρόλευκους». Οι Χολ (6π.,6ρ.) και Ουόρντ (8π.) σημείωσαν καθοριστικούς πόντους στην έναρξη της 4ης. Κι όταν ο Βασίλιε Μίτσιτς -μετά από έξι άστοχα τρίποντα- ευστόχησε σε δύο στο τέλος για το 58-58, ο Τόμας Ουόκαπ με δύο έξυπνες άμυνες στον Σέρβο σούπερ σταρ… έβαλε σε θέση ισχύος τους Πειραιώτες. Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ έβαλαν την «υπογραφή» τους στο τελικό σκορ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 πόντους πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Ο Άλεκ Πίτερς ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο όταν η Χάποελ είχε ισοφαρίσει σε 52-52 και ευτυχώς δεν έγινε μοιραίος όταν έκανε φάουλ στον Μίτσιτς, στην προσπάθεια του Σέρβου να του κλέψει την μπάλα.

Πρώτος σκόρερ της Χάποελ αναδείχτηκε ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους, τους οποίους όμως είχε πετύχει στο α΄ μέρος. Από 10 είχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ. Στον αγώνα με την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική, η Χάποελ είχε… επτά παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Αποτελέσματα-8η αγωνιστική

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Dubai Basketball 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58

21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα

21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές

Βαθμολογία

Ζάλγκιρις 6-2

Ερυθρός Αστέρας 6-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2

Μονακό 5-3

Ολυμπιακός 5-3

Βαλένθια 5-3

Παναθηναϊκός 5-3

Μπαρτσελόνα 4-3

Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρί 4-4

Βίρτους Μπολόνια 4-4

Μπάγερν Μονάχου 4-4

Αναντολού Εφές 3-4

Παρτίζαν 3-4

Αρμάνι Μιλάνο 3-5

Dubai Basketball 3-5

Φενέρμπαχτσε 3-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

Bιλερμπάν 2-6

Μπασκόνια 1-6

Eπόμενη αγωνιστική (9η)

Τετάρτη 5/11

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν

20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια-Βίρτους

22:00 Παρί-Μπάγερν

22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές

20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης

