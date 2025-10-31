search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 18:30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

31.10.2025 18:15

Ιταλία: Απίστευτο γκολ από τα 50 μέτρα – Παίκτης ήθελε να επιστρέψει την μπάλα για λόγους fair play, αλλά… σκόραρε

31.10.2025 18:15
Απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.

Ο αγώνας έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, ωστόσο, επισκιάστηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε από τα 50 μέτρα, με τρόπο ανορθόδοξο, αλλά χωρίς τη θέληση του ποδοσφαιριστή.

Η φάση εκτυλίχθηκε στο 70ο λεπτό, όταν ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα έμεινε τραυματίας στο έδαφος και οι συμπαίκτες του έβγαλαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να επιτρέψουν την είσοδο του ιατρικού επιτελείου.

Όπως ορίζει ο άγραφος νόμος του fair play, κατά την επανέναρξη, ο ποδοσφαιριστής της Τάραντο, Ντερόσα, πήρε την μπάλα από την πλάγια γραμμή και την έδιωξε με δύναμη, με σκοπό να την επιστρέψει στους αντιπάλους.

Ωστόσο, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας το 4-1 για την Τάραντο με τον πλέον απίστευτο τρόπο και ο διαιτητής δεν μπορούσε παρά να το μετρήσει κανονικά. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σκηνικό έντασης από το γκολ του Ντερόσα.

