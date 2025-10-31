Ιταλία: Απίστευτο γκολ από τα 50 μέτρα – Παίκτης ήθελε να επιστρέψει την μπάλα για λόγους fair play, αλλά… σκόραρε

Απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στον ποδοσφαιρικό αγώνα Τάραντο – Ακουαβίβα για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ιταλίας της ερασιτεχνικής κατηγορίας Eccellenza.

Ο αγώνας έληξε 5-1 υπέρ των γηπεδούχων, ωστόσο, επισκιάστηκε από ένα γκολ που σημειώθηκε από τα 50 μέτρα, με τρόπο ανορθόδοξο, αλλά χωρίς τη θέληση του ποδοσφαιριστή.

Η φάση εκτυλίχθηκε στο 70ο λεπτό, όταν ένας παίκτης της φιλοξενούμενης Ακουαβίβα έμεινε τραυματίας στο έδαφος και οι συμπαίκτες του έβγαλαν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να επιτρέψουν την είσοδο του ιατρικού επιτελείου.

Nel frattempo in Acquaviva Taranto gli ospiti, per restituire la palla agli avversari, segnano il gol del 4 a 1 da centrocampo



Poi, essendo degli zingari Tarantini, non restituiscono la rete agli avversari pic.twitter.com/zprP1ALJoQ — Tifo ciò che mi rovina l'esistenza (@Shambay_) October 30, 2025

Όπως ορίζει ο άγραφος νόμος του fair play, κατά την επανέναρξη, ο ποδοσφαιριστής της Τάραντο, Ντερόσα, πήρε την μπάλα από την πλάγια γραμμή και την έδιωξε με δύναμη, με σκοπό να την επιστρέψει στους αντιπάλους.

Ωστόσο, η μπάλα πήρε ύψος, πέρασε πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας το 4-1 για την Τάραντο με τον πλέον απίστευτο τρόπο και ο διαιτητής δεν μπορούσε παρά να το μετρήσει κανονικά. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σκηνικό έντασης από το γκολ του Ντερόσα.

Διαβάστε επίσης:

Στον Εμπαπέ το Χρυσό Παπούτσι για το 2025

Ο Τσιτσιπάς τέθηκε εκτός του τουρνουά στην Αθήνα λόγω τραυματισμού

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ντύθηκε Minion για το Halloween πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς