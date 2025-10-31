search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 00:27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 22:02

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

31.10.2025 22:02
Untitled-design-2-8

Αυτή τη φορά οι αμυντικές… σκιές του Παναθηναϊκού τον… σκέπασαν και οι «πράσινοι» έπεσαν με 92-84 στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Το «τριφύλλι», με εξαίρεση κάποια μετρημένα στα… δάχτυλα ξεσπάσματα του, ήταν κατώτερο των περιστάσεων και συνετρίβη, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-3, μετά από οκτώ αγωνιστικές στη Euroleague. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν το «δύο στα δύο» στη «διαβολοβδομάδα» και μάλιστα απέναντι στους «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ, καθώς είχε προηγηθεί το μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-3. 

Η περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν απούσα, τα μακρινά σουτ έλειψαν και πάλι (8/24 τρίποντα), ενώ με 10 λάθη οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί. Άλλωστε η μία και μοναδική ομάδα που το «τριφύλλι» βρέθηκε μπροστά στο σκορ ήταν στο 2΄, όταν προηγήθηκε με 3-4. Δίπλα στα παραπάνω στοιχεία, προστέθηκε και η επιθετική… μοναξιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος με 26 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος…

Από τη Μονακό, που στο 34΄ είχε προηγηθεί ακόμη και με +21 (85-64), πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 15. 

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

