Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ για τους «πράσινους»

Απροσδόκητη ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον Βόλο με 1-0 από την τοπική ομάδα για την 9η αγωνιστική της Super League. Ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του.

Ο Λάζαρος Λάμπρου στο 23’ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για τη θεσσαλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά να μην βρίσκει ξανά δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα μόλις στο 8’ όταν από γρήγορη εναλλαγή των Τσέριν, Τζούριτσιτς κι άτσαλη απομάκρυνση της άμυνας του Βόλου, ο Τετέ από πολύ καλή θέση πλάσαρε λίγο άουτ με το δεξί.

Ο Βραζιλιάνος είχε κι ένα σουτ στο 15’ που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης ενώ στο 22’ από κλέψιμο του Τετέ από δεξιά και χαμηλή σέντρα, ο Σφιντέρσκι βγήκε πρώτος στην μπάλα, πλάσαρε άουτ πιεζόμενος από δύο παίκτες.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (23’) ο Βόλος άνοιξε το σκορ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν πίεσε στην κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Βόλου κι ο Μύγας με πολύ ωραία σέντρα από τα δεξιά «σημάδεψε» τον Λάμπρου που έκανε το 1-0 με δυνατή κεφαλιά κι επέλεξε να μην πανηγυρίσει το γκολ, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του απ’ την Ακαδημία του «τριφυλλιού».

Στο 29’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε το σουτ του Τσιριβέγια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Λάμπρου βρήκε ξανά στην κόντρα και πλάσαρε, με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει στη γωνία του. Ο Παναθηναϊκός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο 32’ με τον Τουμπά, αλλά ο Αλγερινός πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια έπειτα από χαμηλή σέντρα του Σφιντέρσκι.

Στο 49’ ο Σιαμπάνης μπλόκαρε δύσκολα την προβολή του Σφιντέρσκι, ενώ στο 60’ από κόρνερ του Τσέριν, ο Ίνγκασον με κάτι σαν κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ. Στο 62’ ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία τεράστια ευκαιρία, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι στο ύψος του πέναλτι, ο Τζούριτσιτς με όλη την εστία μπροστά του δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σιαμπάνη, ο οποίος απέκρουσε με τα πόδια.

Ο Ράφα Μπενίτεθ «γύρισε» το σύστημα με τριάδα στην άμυνα, σε 3-4-1-2 με τον Τζούριτσιτς πίσω από τους δύο επιθετικούς και τους Τετέ-Κυριακόπουλο να παίρνουν όλη την πλευρά δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα, όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε. Δεν είχε την παραμικρή φαντασία στο παιχνίδι του, ο Βόλος κράτησε το «μηδέν» στα μετόπισθεν και στο τέλος πανηγύρισε μία πολύ σπουδαία νίκη που τον φέρνει σταθερά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 55’ Χάμουλιτς, 80’ Φορτούνα – 35’ Τζούριτσιτς

Αποβολές: –

Συνθέσεις:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (87’ Τασιούρας), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μύγας (61’ Πίντσι), Κόμπα, Τζόκα (69’ Μπουζούκης), Χουάνπι (87’ Κύρκος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (87’ Μακνί).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γεντβάι), Ίνγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (65’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).

Διαβάστε επίσης:

Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

Euroleague: Με οδηγό την άμυνα ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, 62-58 την Χαποέλ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»