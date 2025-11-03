search
03.11.2025 17:25

Ραγδαίες εξελίξεις για τα «στημένα» μετά τις καταγγελίες Σούντγκρεν – Έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός Εισαγγελέας, σε μηνύσεις προχωρά ο Βόλος

03.11.2025 17:25
sudgren

Οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, στα πλέι-άουτ του περσινού πρωταθλήματος της Super League, βρίσκονται ήδη υπό έρευνα από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, κατόπιν αναφορών για ύποπτο στοιχηματισμό.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ε.Π.ΑΘΛ.Α, με αφορμή τις δηλώσεις του Σουηδού πρώην παίκτη του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, που κατήγγειλε ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες ήταν «στημένοι».

Από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας τονίζεται ότι οι καταγγελίες του ποδοσφαιριστή λαμβάνονται υπόψη, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αθλητικός εισαγγελέας.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν. Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».

Μηνύει τον Σούντγκρεν ο Βόλος

Εντωμεταξύ, τα όσα υποστήριξε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων αγώνων έφεραν την αντίδραση της ΠΑΕ Βόλος.

Η ομάδα της Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί πως έχει προχωρήσει σε μήνυση κατά του Σουηδού ποδοσφαιριστή, τον οποίον καλεί να αποδείξει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης όσα ισχυρίζεται. Μάλιστα, το κείμενο καταλήγει με τις εκφράσεις «ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Σούντγκρεν, ντροπή σου»

Αναλυτικά:

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you».

