«Βόμβες» Σούντγκρεν για στημένα ματς στο Βόλο: «Ντρεπόμουν σαν το σκυλί, μας έλεγαν ποιοι θα πέσουν για να πάρουν πέναλτι»

Αποκαλύψεις για την ομάδα του Βόλου στις οποίες «φωτογραφίζει» τον Αχιλλέα Μπέο, έκανε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Ο άλλοτε αμυντικός του Άρη και του Βόλου μιλώντας στο podcast Lundh στη Σουηδία είπε ότι την περσινή σεζόν που έπαιζε στην ομάδα του Βόλου, είχαν στηθεί αγώνες στην Super League προκειμένου να «βολευτούν» ομάδες και να πέσουν άλλες.

Μάλιστα, ο Σουηδός είπε πως «όλοι ήξεραν» ότι οι εντολές έρχονταν από τον πρόεδρο της ομάδας μέσω ανωτέρων στελεχών.

«Δυσκολεύομαι ακόμη και να το αναφέρω. Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, μας είπαν: “Σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα ο τάδε και ο τάδε θα πέσουν στην περιοχή για να πάρουμε πέναλτι”, είπε χαρακτηριστικά ο 35χρονος που όταν ρωτήθηκε ποιος τους τα μετέφερε, απάντησε: «Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

«Ένιωθες ντροπή. Έπαιζα με τέσσερις Σκανδιναβούς και τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στη Σκανδιναβία. Δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, αυτοί πληρώνουν τον μισθό σου. Παρ’ όλα αυτά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν το σκυλί».

Ακόμη, ο Σούντγκρεν είπε πως ορισμένα ματς είχαν… προκαθοριστεί το ποιοι θα τα κερδίσουν και μάλιστα το ίδιο τους έλεγαν και… πολίτες.

«Μας ενημέρωναν φίλοι του προέδρου για το τι θα γίνει»

«Το θέμα είναι ότι ήταν στη σειρά για τον υποβιβασμό. Η ομάδα που αντιμετωπίζαμε χρειαζόταν βαθμούς και εμείς επίσης. Έτσι τι έκαναν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς, μας έδωσαν τρεις βαθμούς και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Έληξε 3–0 για αυτούς και 3–0 για εμάς. Όσοι ήταν από κάτω στη βαθμολογία, φυσικά, δεν χάρηκαν καθόλου» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν συμμετείχα, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα τόσο υψηλού επιπέδου, ένιωθες ντροπή. Δεν ήθελες να είσαι μέρος του. Ήταν αηδιαστικό. Νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουν συνηθίσει, απλώς σηκώνουν τους ώμους. Κάνουν αυτό που τους λένε».

Ο Σκανδιναβός είπε πως όλη αυτή η κατάσταση του προκάλεσε κρίσεις πανικού.

«Ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Έπαθα κρίσεις άγχους. Όταν γύρισα σπίτι στη Ντέγκεφορς και προσγειώθηκα στη Σουηδία, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο από την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και πραγματική κρίση πανικού. Αν με καλέσουν να μιλήσω, θα πω απλώς την αλήθεια. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Νομίζω πως ο κόσμος ήδη ξέρει».

Ο Σούντγκρεν πρόσθεσε πως όταν έπαιζε στον Αρη δεν υπήρχε κάτι που αντιλήψιμο αν και είχε ορισμένες σκέψεις για παίκτες.

«Στον Βόλο η αυλαία ήταν ανοιχτή. Δεν μας έλεγαν ξεκάθαρα “σήμερα θα χάσετε 3-0”, αλλά ακόμη και οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας μάς το έλεγαν όταν πίναμε καφέ: “Είναι 3-0 σήμερα ή όχι;”. Τότε κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε “ε, ναι, μάλλον 3-0 θα είναι” και πράγματι, ήταν 3-0» είπε ακόμη και όταν ρωτήθηκε για το αν όντως ο πρόεδρος της ομάδας το έκανε αυτό, είπε:

«Ξέραμε ότι ήταν απόφαση του προέδρου, αλλά έφτανε σε εμάς μέσω κάποιων ανθρώπων “κάτω” από αυτόν. Δεν ξέραμε ποιοι ήταν ακριβώς, δεν είχαν επίσημους ρόλους στον σύλλογο, ήταν περισσότερο φίλοι του».

